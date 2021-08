‘Trainer, iedere dag vraag ik me af wanneer de Taliban mij vermoordt’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 12:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:40

De situatie in Afghanistan gaat Anoush Dastgir, de pas 31-jarige bondscoach van het land, diep aan het hart. Dastgir kwam op jonge leeftijd naar Nederland en vertelt tegenover De Telegraaf over de situatie van een van zijn spelers die zich in Afghanistan bevindt. Door de machtsovername van de Taliban moet hij vrezen voor zijn leven.

Dastgir haalde als voetballer in Nederland net niet het profvoetbal en besloot zich op jonge leeftijd toe te leggen op het trainersvak. Hij werd in 2018 aangesteld door de Afghaanse voetbalbond en werd daarmee de jongste bondscoach ooit. "Ik merkte al snel dat de nationale ploeg een enorme invloed had op de rest van ons land", aldus de trotse Dastgir. "Voorheen had één televisiezender de uitzendrechten, inmiddels zijn dat er vier. De mensen in Afghanistan zeggen dat wij hun enige vreugde zijn, dat wij de enigen zijn die een glimlach op hun gezicht toveren. De verbondenheid groeide zo enorm, dat ik mij steeds meer ging verdiepen in politiek."

Nu de Taliban de macht in Afghanistan hebben overgenomen, is voetbal bijzaak geworden in het land. "Ik heb dagelijks contact via WhatsApp met mijn spelers", vertelt Dastgir. "Eentje zit in het westen van Afghanistan. Die stuurde: 'Trainer, ik moet er echt van huilen dat je mij een bericht stuurt. We zijn zo machteloos. Iedere dag vragen we ons af wanneer ze mij komen vermoorden, omdat ik voor de nationale ploeg heb gespeeld.' Ik heb er vier, vijf nachten niet van geslapen. Ik kan alleen maar hopen dat de Taliban zijn huis niet binnenvallen en hem vermoorden. Hij heeft slechts voor de bevolking gespeeld."

De vader van Dastgir heeft net als hij een Nederlands paspoort, maar ging in 2004 terug naar Afghanistan om het land te helpen. De bondscoach doet een beroep op zijn vader en de rest van de Afghaanse burgers. "Dit is hét moment waarop de Afghaanse bevolking ervoor moet zorgen dat de Taliban niet de totale macht krijgen. Het moment waarop dat ze hun rechten kunnen behouden, waar twintig jaar voor is gevochten en waar mensen voor zijn gesneuveld. Laat één keer zien dat het niet voor niets is geweest. Gebeurt dat niet, dan ben je over een maand, als de media-aandacht weg is, kansloos."

Dastgir vindt dat zijn vader ondanks de uiterst onrustige situatie moet blijven. "Het zal mijn vader misschien pijn doen dat ik dit zeg, maar ik wil niet dat hij zijn bewoners in de steek laat. Hij kan het vliegtuig pakken, want hij heeft een Nederlands paspoort. Maar ik wil niet dat hij dat doet. Ik wil dat hij voorop gaat in de strijd als er verzet komt. Hij is in 2004 teruggegaan naar Afghanistan om daar iets te betekenen. Nu zijn er problemen en moet hij niet weggaan."

Zelf blijft Dastgir de situatie volgen vanuit Nederland. "Ik ben een andere kant opgegaan en heb als bondscoach in mijn vakgebied iets betekend voor mijn land. Ik ben niet in Afghanistan opgegroeid. Ik vraag hem wél om te blijven. Hoe erg het ook wordt. Zelfs als hij om het leven zou komen in de strijd. Dan ben ik enorm verdrietig, maar tegelijkertijd heel trots. Samen strijd leveren en dan kun je winnen, gelijkspelen of verliezen. Zo is het voor mij, en zo is het ook voor mijn vader."