Celtic weigert Europa League-duel met AZ in Nederland uit te laten zenden

Woensdag, 18 augustus 2021 om 11:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:22

De wedstrijd in de play-offs van de Europa League tussen Celtic en AZ is woensdagavond alleen te zien tegen betaling. De Schotse topclub is rechtenhouder en heeft besloten om de beelden niet in Nederland te verkopen aan ESPN, dat serieuze belangstelling toonde. Voor 9,99 pond, omgerekend bijna twaalf euro, is de wedstrijd online te bekijken op de website van Celtic.

ESPN legt uit aan AZ Fanpage serieuze inspanningen te hebben verricht om de wedstrijd uit te mogen zenden. "De uitzendrechten voor de kwalificatiewedstrijden van de Europa en Conference League zijn in handen van de thuisspelende club", legt de Nederlandse betaalzender uit. "We zouden de wedstrijd Celtic - AZ graag uitzenden en hebben ons maximaal ingespannen om de rechten te bemachtigen."

"Helaas heeft rechtenhouder Celtic een andere keuze gemaakt en biedt het de wedstrijd zelf online tegen betaling aan", aldus ESPN. Dat betekent dat de wedstrijd alleen te zien is op de officiële website van Celtic. De wedstrijd begint woensdagavond om 20.45 uur in Glasgow. Een kwartier later trapt PSV in Lissabon af tegen Benfica in het kader van de play-offs van de Champions League. Die wedstrijd is in Nederland te zien op RTL7.