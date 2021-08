Mundo Deportivo: Barcelona biedt Messi's rugnummer 10 aan

Woensdag, 18 augustus 2021 om 10:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:24

Barcelona is niet van plan om rugnummer 10 te vereeuwigen aan Lionel Messi. De naar Paris Saint-Germain vertrokken aanvaller liep jarenlang rond met het meest romantische rugnummer, maar ziet het mogelijk komend seizoen al door iemand anders gedragen worden. Mundo Deportivo weet woensdag namelijk te melden dat Barcelona het nummer heeft aangeboden bij Philippe Coutinho.

Een deel van de kleedkamer van Barcelona leek het eerder nog een goed idee dat Sergio Agüero het rugnummer 10 van Messi zou overnemen, wist Cadena SER onlangs te melden. De 33-jarige Argentijnse aanvaller, die eerder deze zomer transfervrij werd overgenomen van Manchester City, kreeg aanvankelijk rugnummer 19 toegekend. Agüero is een goede vriend van Messi en kwam naar Barcelona om met hem samen te spelen in clubverband. Een deel van de kleedkamer zou graag zien dat Agüero als de erfgenaam van Messi wordt aangewezen, maar die berichten worden tegengesproken door Mundo Deportivo.

Ondanks het recordbedrag van 135 miljoen euro wist Coutinho de hoge verwachtingen tot op heden nog niet waar te maken in het Camp Nou. De Braziliaan wordt voortdurend geteisterd door zwaar blessureleed en zit sinds december vorig jaar in de lappenmand met een zware knieblessure. De middenvelder kwam derhalve dit kalenderjaar nog niet in actie namens de ploeg van trainer Ronald Koeman. De laatste keer dat Coutinho in actie kwam namens Barcelona was op 29 december in de thuiswedstrijd tegen Eibar (1-1).

Coutinho werd lange tijd gezien als doelwit om Barcelona van de nodige centen te voorzien, maar lijkt niet langer op de lijst te staan om verkocht te worden. De 29-jarige Braziliaan zou volgens diverse Spaanse media moeten vertrekken om de salariskosten bij Barça omlaag te kunnen brengen, maar de club lijkt van gedachte veranderd. Coutinho staat op het punt om na acht maanden van blessureleed zijn rentree te maken en Koeman beschouwt hem als een volwaardig lid van de selectie. Coutinho, die in januari 2018 voor 135 miljoen euro overkwam van Liverpool, ligt nog twee jaar vast en mag alleen bij een uitzonderlijk bod vertrekken.