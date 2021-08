‘Je hoeft niet op je 22e de stap naar een topclub te maken om Oranje te halen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Bradly van Hoeven, die vorig seizoen promoveerde met Go Ahead Eagles en dit jaar met Almere City FC hetzelfde hoopt te presteren.

Toen Bradly van Hoeven de oefenwedstrijd van Almere City tegen NAC Breda (1-2 zege) noodgedwongen - hij was net terug van een coronabesmetting - vanaf de reservebank moest bekijken, viel het hem eigenlijk pas echt op. “Zo, we spelen echt goed, verzorgd voetbal. Aanvallend, proberen het spel te maken op de helft van de tegenstander. Dat trekt me wel, dat vind ik wel mooi om te zien”, knikt de 21-jarige vleugelaanvaller. “Die manier van voetballen toont wel een beetje aan waar deze club naartoe wil. Dat is niet naar beneden, zeg maar. Als je echt bovenin mee wil spelen, moet je proberen de tegenstander de wil op te leggen. Kijk bijvoorbeeld naar Cambuur vorig seizoen. Dat is de manier hoe je het het liefst zou willen doen, ook al biedt het geen garantie op succes. Het is een beetje durf of lef tonen. Vol op de aanval, dan wordt het maar 4-2 in plaats van 1-0. Maar goed, winnen is winnen. Dat is natuurlijk ook wel zo.”

Het vormde een overweging toen Van Hoeven er eerder deze zomer voor koos om Sparta Rotterdam te verruilen voor Almere City. Geen gemakkelijke keuze, want hij kwam al op zijn achtste binnenlopen bij Sparta. “Of nou ja, kruipen eigenlijk”, lacht Van Hoeven. Hij doorliep de jeugdopleiding op Nieuw-Terbregge en sloot in het seizoen 2018/19 aan bij het eerste elftal, waarin hij in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht debuteerde. “Dat jaar promoveerden we en dat is een beetje mijn pech geweest, denk ik. Toen wist ik dat ik niet bij het eerste zou blijven. Want ja, ze hadden nu geld en konden spelers gaan halen. Ik zou niet zomaar even voor de leeuwen gegooid worden in de Eredivisie, daar is geen tijd of ruimte voor. Die timing was achteraf niet ideaal.” Het seizoen daarna trainde hij weinig met het eerste elftal mee. “Ik wist een jaar geleden dat ik keihard moest werken in Jong Sparta voor ik een kans zou krijgen. Toen kwam Go Ahead ineens voorbij met een super mooi aanbod, om daar ervaring op te doen met twee trainers die ik goed ken.”

Kees van Wonderen kende hij nog van Oranje Onder-17, terwijl assistent Paul Simonis jarenlang zijn trainer was in de jeugd van Sparta. “We hebben toch wat akkefietjes gehad, waarvan er één wel echt uitsprong”, wijst Van Hoeven op het feit dat Van Wonderen hem kort uit de selectie verwijderde. “In mentaal opzicht is het echt een hele waardevolle ervaring geweest. Ik ging er eigenlijk best wel neutraal in, ik had niet zo’n goed idee hoe alles in de Keuken Kampioen Divisie werkte. Of nou ja, wat de lading van de strijd om promotie zou zijn. Ik heb het best lastig gehad bij Go Ahead, dus ik dacht op een gegeven moment wel: oh man, hoe gaat dit aflopen? Maar ja, uiteindelijk kent inmiddels iedere voetballiefhebber in Nederland het verhaal wel. Achteraf had ik me niet beter kunnen wensen. Ik ben op mezelf gaan wonen, in een andere stad. Daar leer je onbewust heel veel van.”

Van Hoeven viert de promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie na de 0-1 overwinning op Excelsior.

Met acht doelpunten en vijf assists was Van Hoeven vorig seizoen de most valuable player van Go Ahead Eagles, dat als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie promoveerde. Ploeggenoten Sam Beukema (naar AZ) en Jay Gorter (naar Ajax) verdienden fraaie transfers. Had Van Hoeven ook nadrukkelijk gehoopt op een kans in de Eredivisie? “Eigenlijk niet per se. Mijn zaakwaarnemers zeiden wel dat er naar me gevraagd werd, dus dat is goed”, zo analyseert hij realistisch. “Het is helemaal niet verkeerd om nog een jaar in de Keuken Kampioen Divisie te spelen. Als ik nog een jaar als vorig seizoen draai, ben ik er écht klaar voor om die stap te maken. Je moet niet te hard willen gaan, maar ook niet genoegen nemen met te weinig. Het is net alsof het een weegschaal is.”

Van Hoeven sloot bij de start van de voorbereiding aanvankelijk ‘gewoon’ aan bij Sparta. Nog voor er een oefenwedstrijd was afgewerkt, meldde Almere City zich al in Rotterdam. Dus moest Van Hoeven een afweging gaan maken. “Hoeveel ga ik spelen bij Sparta? Ga ik überhaupt spelen bij Sparta? Hoe zijn mijn kansen bij Almere? Wat voor plannen of ideeën hebben zij met mij? Hoe willen ze voetballen? Waar mikken ze op?”, zo somt hij een aantal vragen op die hij zichzelf stelde in de keuze voor Almere City. “Als je kijkt hoe Sparta speelt en naar welk type speler ik ben, pas ik daar niet echt in. Ik kan wel hard werken, duels spelen en veel heen en weer lopen, maar daar liggen mijn kwaliteiten niet. Daardoor stond ik al met 1-0 achter. Bovendien liepen er nog een hoop jongens rond die het vorig jaar goed gedaan hebben met Sparta. Dus ik ging scenario’s uitdenken.”

“Als je bij het eerste niet speelt, zak je terug naar Jong Sparta en sta je weer Tweede Divisie. Nadat je een jaar Keuken Kampioen Divisie gespeeld hebt en gepromoveerd bent. Misschien is dat te negatief, want je kunt ook denken: ik ga voor mijn kans, ik speel Mario Engels uit de basis en speel twintig Eredivisie-wedstrijden. Als ik dat op een papiertje had meegekregen, had ik deze keuze misschien niet gemaakt. Maar ja, dat is het punt. Die zekerheid kun je niet krijgen.” Tegelijkertijd concludeert Van Hoeven dat het aanvallende voetbal van Almere City in de top van de Keuken Kampioen Divisie op dit moment in zijn carrière misschien wel beter bij hem past. “Terwijl ik bij Sparta niet wist hoeveel ik zou gaan spelen. Natuurlijk hebben ze me bij Almere niet op een briefje meegegeven dat ik dertig wedstrijden zou gaan spelen, maar ik achtte mijn kansen wel groter. Speelminuten hebben nu prioriteit in mijn carrière.”

Van Hoeven eerder deze zomer tijdens de eerste training van Sparta.

Toch was het niet eenvoudig om de club te verlaten waar hij twaalf jaar had gespeeld. “Ik heb mijn debuut mogen maken en de promotie meegemaakt, dan hoop je eigenlijk op meer. De jongensdroom is om daar door te breken. Dus als die niet uitkomt, doet dat best een beetje pijn en is dat even lastig. Toen ik voor de groep stond om afscheid te nemen, had ik ook wel een beetje een brok in mijn keel.” In het afgelopen jaar leerde Van Hoeven naar eigen zeggen dat er voor iedereen een ander pad is weggelegd in het profvoetbal. “Voor de een is dat op je achttiende al basisspeler zijn de Eredivisie, voor de ander niet. Kijk naar Marten de Roon, die speelt nu in Oranje. Terwijl niemand dat in eerste instantie zag aankomen. Dat begin ik wel steeds meer te zien en te begrijpen. Je hoeft niet op je achttiende in de Eredivisie te spelen en op je 22e de stap naar een topclub te maken om vervolgens in Oranje te komen. Dat is niet de enige weg die er is. Als jonge jongen denk je dat wel, ook omdat je vaak naar andere spelers kijkt.”

Dus gaat Van Hoeven een tweede seizoen in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Met Gertjan Verbeek als trainer was het wel even aanpoten in de eerste weken bij Almere City. “We trainen anders. Ik weet niet of het per se harder is, maar vooral anders. Natuurlijk zitten we ook veel in het krachthonk, de verhalen van de mensen zijn niet uit de duim gezogen. Het is wel pittig”, knikt Van Hoeven met een glimlach. Hoe zit het met zijn doelstellingen voor dit seizoen? Almere City begon de competitie met een 2-1 nederlaag tegen Jong AZ en een 1-1 gelijkspel tegen Jong FC Utrecht. “Het wordt lastig om vorig seizoen met de club te evenaren. Kampioen worden, dat kan natuurlijk nog. Persoonlijk weet ik wel dat statistieken belangrijk zijn, maar ik hang daar niet zo graag een getal aan. Het komt of het komt niet. Als ik goed in mijn vel zit en mijn ding kan doen, dan komt dat. Het ultieme doel is om binnen één of maximaal twee jaar de stap naar de Eredivisie te kunnen maken. Dat kan ook met Almere zijn, of uiteindelijk zonder Almere. Het mooiste zou zijn mét Almere.”

