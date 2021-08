De kwaliteit van Ibrahim Sangaré: ‘Ik begin hem nu wel een beetje te waarderen’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 09:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:04

PSV hoopt woensdagavond in het eerste play-offduel met Benfica de basis voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League te leggen. Het team van Roger Schmidt won elk van de tot dusver zes gespeelde wedstrijden in alle competities en maakt indruk op Hans Kraay jr. en Marciano Vink. In het programma Voetbalpraat van ESPN werd dinsdagavond de vraag gesteld wat er bij PSV is veranderd ten opzichte van de vorige voetbaljaargang, toen de Eindhovenaren op zestien punten van Ajax eindigden en de meningen over de ploeg compleet anders waren.

“Het is heel moeilijk om tegen Portugese clubs te spelen. Het geluk van PSV is dat ze in een megaflow zitten”, benadrukte Vink over de kansen van PSV vanavond in Lissabon. “Ze spelen met een dosis zelfvertrouwen en dat is gewoon nodig. Je wordt daar geslacht als je een dood vogeltje bent. PSV heeft de zaken nu goed op orde. Ik geef ze nu veel kansen omdat ze weten wat ze moeten doen met bijvoorbeeld druk zetten of de omschakeling. Je hebt een Noni Madueke die uit het niets iets kan creëren. PSV is een heel gevaarlijke ploeg.” Kraay jr. heeft de indruk gekregen dat PSV nu meer ‘een omschakelploeg’ is dan ‘een hogedrukzet-ploeg’. Vink: “Ze kunnen het beide. Dat is het mooie. Omschakelen was vorig jaar al dodelijk met Donyell Malen. Nu lijkt het met Cody Gakpo en Madueke nog erger.”

Aletha Leidelmeijer vroeg zich af wat er veranderd is bij PSV ten opzichte van vorig seizoen. Daar wist Kraay jr. wel het antwoord op. “Iedereen speelt op zijn allerbeste plek. Al is het maar tien meter, maar het is wel tien meter. Die halve tienen hebben we nu wel gezien”, verwees hij naar het spelconcept van vorig seizoen. Daar was Vink het ook mee eens, ook omdat de halve tienen druk moesten zetten op de backs van de opponent. “Dat is een loopje van twintig meter, dat moet je dan wel heel snel kunnen doen wil je goed druk kunnen zetten. Dat trok het complete team uit elkaar. En in het centrum hadden ze Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré, die blinken ook niet uit qua goed voetbal. Nu is het bal veroveren met Marco van Ginkel en Mario Götze en wordt er naar openingen gezocht. Dan creëer je kansen.”

Kraay jr. verdenkt Schmidt ervan dat hij helemaal geen ‘hogedrukzetter’ is. “Hij vond het stiekem best lekker om in de Johan Cruijff ArenA in de omschakeling te spelen”, verwees hij naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (0-4 winst). “Hij vond het best lekker om FC Midtjylland te laten komen in de uitwedstrijd.” Leidelmeijer vroeg zich af of ‘dat erg is’. “Nee, ik moet ermee oppassen, maar hij is natuurlijk wel binnengehaald als een soort ti-ta-tovenaar met Vollgass-Fussball. En hoe vaak hebben we het gezien? Wellicht heb ik niet opgelet, maar ik heb het niet meer dan drie of vier keer gezien. Het is makkelijk praten omdat het nu goed gaat, maar ze spelen nu met alle poppetjes op de juiste plek.”

Vink erkent dat hij, op voorhand, liever de combinatie Davy Pröpper-Van Ginkel op het middenveld had gezien, als antwoord op de vraag of het terecht is dat Sangare in de basis staat. “Ik vind Pröpper echt een geweldenaar. Als ik zie wat Sangaré betekent voor PSV qua balverlies… Maar het is ook een kwaliteit dat hij die ballen verliest en ook meteen weer herovert. Maar het is wat Hans zegt, de poppetjes staan goed en daar hoort Sangare blijkbaar ook bij. Het klinkt raar, ze willen allemaal een verfijnde voetballer zien. Ik begin Sangaré nu wel een beetje te waarderen.”

Het balverlies van Sangaré kwam afgelopen zaterdag ook al ter sprake na het competitieduel tussen Heracles Almelo en PSV (0-2). Kenneth Perez vond het ‘een punt van aandacht’ en wees erop dat iedereen zei dat de middenvelder goed aan het seizoen was begonnen, maar dat hij wel ‘23 of 24 keer’ balverlies had geleden op Erve Asito. Sangare had volgens de cijfers van Opta twintig keer balverlies tegen Heracles, iets minder dan het aantal dat Perez noemde dus. Alleen Philipp Mwene had meer balverlies bij PSV (21 keer). Ter verdediging van Sangaré moet gezegd worden dat de Ivoriaan ook de speler van PSV was die met afstand het meest aan de bal kwam (109 balcontacten). Met een passnauwkeurigheid van 82 procent viel Sangaré statistisch gezien niet uit de toon.