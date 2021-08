KNVB reageert op klagende BN'ers: 'Niets zo sfeervol als een vol stadion'

Woensdag, 18 augustus 2021 om 10:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

De KNVB voelt zich genoodzaakt te reageren naar aanleiding van de commotie over feestende voetbalsupporters op de tribunes afgelopen weekend. Meerdere bekende Nederlanders hebben afgelopen weekend op social media hun onbegrip geuit over feestende supporters in de Johan Cruijff ArenA, zaterdagavond tijdens Ajax – NEC (5-0). Volgens de KNVB is de commotie niet geheel terecht, daar alle clubs en supporters zich aan de maatregelen houden. De voetbalbond hoopt met vijf vragen en antwoorden duidelijkheid te scheppen over de huidige situatie.

"Ja, het bezoeken van een voetbalstadion is verantwoord en veilig", schrijft de KNVB op zijn website. "Bezoekers krijgen alleen toegang als ze gevaccineerd zijn, een negatieve coronatest hebben en/of kunnen aantonen onlangs corona te hebben gehad. Vervolgens zit men in de buitenlucht. Eerder is aangetoond dat ventilatie van belang is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waarbij duidelijk werd dat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden. Momenteel mag twee derde van de stadioncapaciteit worden gebruikt, waarbij bezoekers gelijkmatig over het stadion worden verspreid."

Tot en met 1 september mogen clubs 67 procent van de stadioncapaciteit gebruiken, daar er met een coronatoegangsbewijs en vaste zitplaatsen wordt gewerkt. "Gezien alle maatregelen in combinatie met het inmiddels lagere aantal coronabesmettingen én de hoge vaccinatiegraad in de samenleving, vindt de overheid het niet langer nodig om 1,5 meter afstand te houden", vervolgt de bond. "Vandaar dat we ook niet langer de lege tribunes met hier en daar een toeschouwer zien, zoals wel het geval was tijdens het vorige seizoen. Bij een twee derde bezettingsgraad in een stadion ga je sowieso al door de 1,5 meter heen."

Het demissionaire kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 20 september volle stadions bij wedstrijden in het betaald voetbal mogelijk weer zijn toegestaan. De limiet van twee derde van de capaciteit bij een evenement in de open lucht wordt dan losgelaten. "Dat is maar goed ook want 67 procent van het stadion gebruiken is voor de clubs niet kostendekkend en dus op de lange termijn niet houdbaar. Wij streven als gehele evenementensector uiteraard naar honderd procent publiek bij alle evenementen. Wij steunen de oproep om alle live evenementen met honderd procent publiek weer mogelijk te maken."

De KNVB komt tot slot met een oproep voor alle supporters. "Het aantal coronabesmettingen zo laag mogelijk houden is uiteraard een gezamenlijke verantwoordelijkheid", aldus de bond. "Tegelijkertijd is er niets zo sfeervol als een vol stadion met supporters die hun club aanmoedigen. Stadionbezoekers kunnen helpen dat alle ontwikkelingen zo snel mogelijk de goede kant op gaan door zich eenvoudig aan alle hygiënemaatregelen te houden en de aanwijzingen in en rondom het stadion op te volgen. Dus bijvoorbeeld door de exacte tijden aan te houden waarop men het stadion in en uit mag en door binnen zoveel mogelijk op de eigen stoel te (blijven) zitten."