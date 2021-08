Arsenal heeft beet en hengelt Martin Ödegaard binnen voor 40 miljoen euro

Woensdag, 18 augustus 2021 om 09:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:11

Arsenal krijgt opnieuw de beschikking over Martin Ödegaard, zo verzekert Fabrizio Romano. De 22-jarige middenvelder van Real Madrid, die het afgelopen halfjaar al op huurbasis in Noord-Londen speelde, maakt nu definitief de overstap. Ödegaard is zelf reeds persoonlijk tot een akkoord gekomen en is in afwachting van de laatste details. Zodra ook die plooien zijn gladgestreken tekent de Noors international een contract tot medio 2026. Arsenal betaalt Real Madrid 34 miljoen pond, een slordige 40 miljoen euro.

Het is geen geheim dat Mikel Arteta deze zomer inzette op een kwaliteitsinjectie voor het middenveld. De manager liet even de naam van James Maddison van Leicester City doorschemeren, maar grijpt nu toch terug op een belangrijke kracht van de afgelopen tweede seizoenshelft. De onderhandelingen met Real worden spoedig afgerond, nadat Arsenal de druk flink opvoerde de laatste dagen, weet ook the Guardian. Ödegaard, die bij Real nog een contract heeft tot medio 2023, werd zaterdag tegen Deportivo Alavés (1-4 winst) buiten de selectie gelaten door trainer Carlo Ancelotti.

Het is duidelijk dat Ödegaard op persoonlijke voorwaarden al tot een overeenstemming is gekomen voor een contract tot 2026. De middenvelder liet sinds de winter een redelijke indruk achter en kwam in de Premier League tot veertien optredens, waarvan negen als basisspeler. Daarin wist de Noor één keer te scoren. In totaal kwam hij in alle competities tot twintig optredens. Zijn verblijf in Madrid verliep tot dusver een stuk teleurstellender, daar hij sinds zijn komst in 2015 als zestienjarig toptalent slechts tot acht wedstrijden kwam in LaLiga. Ödegaard maakte voornamelijk deel uit van Real Madrid Castilla.

De aanstaande komst van Ödegaard naar Arsenal kan niet los worden gezien van de verkoop van Joe Willock. De middenvelder werd afgelopen week gesleten aan Newcastle United en bracht daarmee de nodige financiële middelen in het laatje. Eerder werd met de komst van Ben White al een andere grote vis binnengehengeld bij Brighton and Hove Albion voor een slordige zestig miljoen euro. De club uit Noord-Londen is echter nog niet klaar op de transfermarkt, want Arteta hoopt nog altijd doelman Aaron Ramsdale voor veel geld weg te plukken bij Sheffield United.