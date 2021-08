Vink vreest voor loopbaan van Van de Beek: ‘Ik hoop dat het niet zo is’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:21

Marciano Vink vraagt zich af of Donny niet van de Beek niet een voetballer is die als nummer tien alleen bij Ajax past. De middenvelder annex Oranje-international heeft een moeizaam eerste jaar bij Manchester United achter de rug en het is maar de vraag of hij dit seizoen meer in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer zal voorkomen. In het eerste competitieduel met Leeds United (5-1) kwam Van de Beek niet van de bank van the Mancunians af en zag hij Bruno Fernandes en Paul Pogba schitteren met respectievelijk drie goals en vier assists.

Van de Beek maakt deel uit van de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal, maar hij maakt een grote kans om de veldspeler te zijn die moet afvallen richting de komende interlands van het Nederlands elftal. Zeker als hij ook in de uitduels met Southampton en Wolverhampton Wanderers geen speeltijd krijgt. “Hij is aan het wegkwijnen bij United”, benadrukte Marciano Vink in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Hij heeft natuurlijk een van de beste, op dit moment, nummer tiens van Europa als concurrent. Bruno Fernandes is fantastisch. Als je ziet wat hij afgelopen weekend tegen Leeds United deed… Ik denk dat je op de bank dan heel klein wordt, naar huis wil en alle deuren daar wil intrappen.”

Het artikel gaat verder onder de video Solksjaer doet belofte: 'Geen zorgen, Van de Beek gaat een United-ster worden' Meer videos

Vink ziet ook geen rol als controleur op het middenveld voor Van de Beek weggelegd. “Je hebt Scott McTominay, je hebt Paul Pogba... Dat gaat gewoon niet.” Hans Kraay jr. merkte op dat Van de Beek vorig seizoen ook enkele keren inviel als hangende rechts- of linksbuiten. “Daar wordt hij ook niet blij van.” Vink betreurt het verval bij Van de Beek. “Je zag vorig seizoen als hij inviel dat hij geen schim meer was van de speler die hij bij Ajax was. Hij liep met zijn ziel onder zijn arm. De balletjes die hij kreeg waren dan net achter hem, of niet lekker aangespeeld, en dan kom je ook niet in je ritme. Met de week werd het slechter.”

Kraay jr. kan zich niet voorstellen dat Van de Beek niet bij zijn zaakwaarnemer Guido Albers en/of Manchester United heeft gezegd dat hij aan voetballen moet toekomen. “Hij is niet iemand die er voor het geld zit. Hij was bij Ajax verschrikkelijk goed, ook in de kleine ruimte.” Vink benadrukte dat het buitenland ook een voetballer als Van de Beek moet willen en dat het niet alleen een wens van de voetballer moet zijn. “Ik hoop niet dat het zo is, maar ik heb toch het vermoeden dat Van de Beek een typische nummer tien van Ajax is. Van de Beek is wel iemand die afhankelijk is van een type Dusan Tadic, een type Frenkie de Jong. Of een David Neres die hem bedient in de lopende beweging die hij heeft.”

“Kijk naar die goal tegen Real Madrid. Dat was geen individuele actie. In het buitenland is het heel hard. Ze beoordelen je toch op je individuele actie. Types als Fernandes. Dat scoort.” Manchester United betaalde Ajax 39 miljoen euro voor Van de Beek, een bedrag dat aan de hand van variabele clausules nog kan oplopen tot 44 miljoen euro. De 24-jarige middenvelder, die sinds zijn elfde levensjaar voor Ajax speelde, ondertekende een contract tot medio 2025. Hij debuteerde in 2015 in het eerste elftal van Ajax en speelde 175 wedstrijden, waarin hij 41 doelpunten maakte en 34 assists leverde. Hij won met Ajax één landstitel (2019), de TOTO KNVB Beker (2019) en de Johan Cruijff Schaal (2020).