Driessen zet met ‘Lukkien, Lang en Bergwijn’ nieuwe aanval in op Van Gaal

Woensdag, 18 augustus 2021 om 06:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:03

Louis van Gaal beschuldigt de media te pas en te onpas van verkeerde beeldvorming van zijn persoon, maar hij geeft er alle aanleiding toe, zo benadrukt Valentijn Driessen daags na de presentatie van de bondscoach van het Nederlands elftal. Tijdens de persconferentie in Zeist was de spanning tussen de trainer en de chef voetbal van ‘krantje’ De Telegraaf al duidelijk merkbaar en de journalist gaat in zijn column dieper in op hoe Van Gaal zichzelf presenteerde. “Volgens de nieuwe technische baas wacht een hels karwei. Onzin.”

Met de vertegenwoordiging van clubs als Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Internazionale in de 25-koppige voorselectie, en WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september) in het vooruitzicht, kan Van Gaal volgens Driessen moeilijk volhouden dat hem een loodzware klus te wachten staat. Dat leidde tijdens de persconferentie al tot wat discussie tussen de twee. “Met dit gezelschap zou ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien fluitend de WK-kwalificatie-interlands tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije, respectievelijk de nummer 43, 67 en 39 op de FIFA-wereldranglijst, overleven”, benadrukt de journalist woensdag andermaal, in De Telegraaf.

Van Gaal: 'Ik was ook bij mezelf uitgekomen, als ik de KNVB was'

“Zelfs zonder te trainen. Die landen hebben trouwens net zoveel last van de korte voorbereidingstijd als Oranje, de nummer twaalf van de wereld.” Driessen vindt dat Van Gaal de Oranje-internationals heeft beschadigd door twee maanden lang geen tekst en uitleg te geven over zijn opmerking ‘het stelletje veredelde sterren’ ten overstaan van de Oranje Leeuwinnen bij hun uitzwaaitraining voor de Olympische Spelen. “De media kregen de schuld. Maar waarom beschermt hij de internationals dan pas nu en liet hij ze bijna twee maanden in de steek ondanks de onfrisse dynamiek die rondom hen ontstond?”

“Al die tijd liet Van Gaal het op z’n beloop. Internationals, met wie hij nu gaat werken, werden beschadigd. Dat is in feite veel kwalijker dan de uitlating zelf.” Driessen is benieuwd of Van Gaal ook daadwerkelijk gaat luisteren naar de wens van vijf Oranje-internationals om ‘1-4-3-3’ te gaan spelen. “De bondscoach zei altijd naar zijn spelers te luisteren, maar of hij ze ook hoort... Van Gaal repte iets over ervaring, gewoontes en het ontbreken van buitenspelers. Het laatste is een drogreden als je de topfitte en in topvorm verkerende buitenspelers Steven Bergwijn en Noa Lang links laat liggen.”

Louis van Gaal dist Valentijn Driessen: 'Zet dat maar in je krantje'

Driessen hoopt dat de gok van de KNVB met Van Gaal goed uitpakt, maar deelt tegelijkertijd een waarschuwing uit. “Kijk er niet van op als Van Gaal als hoeder, als bondscoach het Nederlandse erfgoed van de ’Hollandse School’ bij het grofvuil zet. Zijn voorganger Frank de Boer ging hem daarin voor. Hoe dat afliep, is welbekend en niet voor herhaling vatbaar.” Volgende week vrijdag maakt Van Gaal zijn definitieve selectie voor de komende WK-kwalificatieduels bekend. Zijn derde termijn als bondscoach begint op 1 september in Oslo met een wedstrijd tegen Noorwegen. Daarna volgen duels met Montenegro (4 september in Eindhoven) en Turkije (7 september in Amsterdam).

Van Gaal werd een kleine twee weken geleden door de KNVB aangesteld als opvolger van De Boer, die zijn conclusies trok na de uitschakeling door Tsjechië in de achtste finales van het EK. De Amsterdammer tekende tot en met het WK van 2022 en werd daarmee voor de derde keer bondscoach van Oranje. Van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 leidde hij het elftal ook.