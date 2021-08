Hans Kraay jr. verklapt mogelijke nieuwe rol van Daley Blind bij Oranje

Woensdag, 18 augustus 2021 om 01:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:47

Joël Drommel en Donny van de Beek zullen niet tot de definitieve selectie van het Nederlands elftal richting de komende interlands behoren, zo speculeerden onder anderen Hans Kraay jr. en Marciano Vink dinsdagavond bij Voetbalpraat op ESPN. Bondscoach Louis van Gaal heeft 25 spelers geselecteerd richting de duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije en daarvan zullen er twee afvallen. Kraay jr. voorziet dat Daley Blind onder Van Gaal mogelijk een nieuwe rol gaat krijgen.

Vink denkt dat Remko Pasveer ook tot de definitieve selectie gaat behoren. “Als je Pasveer bij de voorselectie haalt, dan denk ik dat je hem ook wel meeneemt. Ik denk dat je hem dan niet laat afvallen. In mijn ogen valt Drommel af. Ik verwacht dat Van Gaal Pasveer een interlandje zal gunnen of iets dergelijks. Waarom zou je Pasveer, die eigenlijk tweede keeper is bij Ajax, erbijhalen naast Drommel, Justin Bijlow en Tim Krul? Krul zit er altijd wel bij en gaat wellicht ook wel keepen, Bijlow is zeer talentvol en verdient een kans en dan heb je Drommel die net naar een grote club is gegaan. Dat geldt ook voor Pasveer, maar die heeft zijn leeftijd ietsjes mee. Ik denk dat Drommel afvalt.”

Van Gaal: 'Ik was ook bij mezelf uitgekomen, als ik de KNVB was'

Kraay jr. vond het al opmerkelijk dat Pasveer tot de voorselectie behoorde. “Maar het is niet gek dat, als je hem toch erbij neemt, dat je hem dan meeneemt. Met het afvallen van Drommel ben ik het wel mee eens.” Hij wees erop dat Jasper Cillessen het Nederlands elftal nooit in de steek heeft gelaten en benadrukte dat de doelman van Valencia ook helemaal niet geblesseerd is, zoals her en der werd gesuggereerd. Tafelgenoot Cristian Willaert wees erop dat Cillessen een lichte blessure had en dat op de website van Valencia beelden te zien zijn waarop de Oranje-international weer volop aan het trainen is. “De kans is groot dat hij komend weekend gaat spelen. Dan is het raar dat je hem er niet bijneemt.”

Kraay jr. hoopt dat Van Gaal ervoor kiest om Tyrell Malacia en Guus Til in definitieve selectie op te nemen. “Die brengen wel frissigheid. Til weliswaar niet in de basis en ik weet ook wel dat Patrick van Aanholt en Owen Wijndal er niet bij zijn, maar ik denk dat Malacia momenteel de beste linksback van Nederland is.” Hij ziet Daley Blind niet als linksback spelen onder Van Gaal. “Ik weet dat Van Gaal gecharmeerd is van Blind als linker controlerende middenvelder en dan Frenkie de Jong ernaast. Van Gaal ziet natuurlijk alles en die heeft De Jong zien diepgaan aan de rechterkant bij Barcelona in een nieuw aanvallend systeem onder Ronald Koeman. En dan Georginio Wijnaldum op ‘tien’.”

“Dan heb je een voetballende controleur, Van Gaal is wel iemand die van echt voetbal houdt. Niet van knotsers.” Vink maakte de opmerking dat Blind voor een dergelijke rol dan wel topfit moet zijn. “De momenten dat-ie er dit seizoen stond, was het nog niet helemaal super. En in de allerlaatste competitiewedstrijd tegen NEC stond-ie gewoon linksback. Op de momenten dat-ie op het middenveld stond, samen met Ryan Gravenberch, was het niet goed zodra-ie de ruimtes moest belopen. Hij moet fitter worden. Hij is natuurlijk later teruggekomen van het EK en je merkte gewoon in de wedstrijden dat hij die ruimtes niet goed kon bespelen. Dat heeft puur met fitheid te maken.”

Vink blijft de voorselectie van Til opportunistisch vinden, maar snapt Van Gaal daarentegen wel als hij op zoek is naar fitte spelers. “Als er een fitte voetballer is, dan is Til dat wel. Of hij ook gaat spelen? Daar is geen ruimte voor.” Kraay Jr., Vink en Willaert gaan ervan uit dat Van de Beek de andere afvaller zal zijn. De middenvelder bleef afgelopen zaterdag, op de eerste speeldag van de Premier League, negentig minuten op de bank bij de 5-1 thuiszege van Manchester United op Leeds United.

Het Nederlands elftal speelt op 1 september in Oslo tegen Noorwegen. Drie dagen later komt Montenegro op bezoek in het Philips Stadion in Eindhoven en weer drie dagen later wacht een confrontatie met Turkije in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Alle duels beginnen om 20.45 uur. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Qatar. De nummers twee van alle tien poules, plus de twee beste groepswinnaars uit de Nations League die niet bij de eerste twee eindigden in de kwalificatiereeks, strijden in de play-offs om de drie resterende tickets.