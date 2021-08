Opvallende afwezige in voorselectie Van Gaal: ‘Hij is toch Nederlander?’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 00:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:18

Louis van Gaal verzekerde dinsdag tijdens zijn presentatie als bondscoach van het Nederlands elftal dat de voorkeur van de spelers uitgaat naar een 1-4-3-3-systeem, zoals hij de speelwijze noemde. De trainer van Oranje wilde niet onthullen met welke spelers hij daar onder meer over had gesproken, maar hij verzekerde dat hij met vijf spelers ‘uitgebreid had gesproken’ en dat ze ‘allemaal erg enthousiast waren’. Hij liet zich wel ontvallen dat het om vier van de zes internationals ging die te zien waren op een grote afbeelding achter hem. Bij het programma Voetbalpraat op ESPN werd daar dinsdagavond over gespeculeerd.

Op de afbeelding waren immers Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Donyell Malen zichtbaar. “Ik denk dat hij Depay en De Ligt niet heeft gesproken”, zei commentator Cristian Willaert. “Bij Depay ging het verhaal dat de liefde tussen die twee wel voorbij was toen hij bij Manchester United vertrok. Maar dat is speculatie. En misschien heeft hij De Ligt niet gebeld omdat hij het op dat moment niet zo belangrijk vond.” Hans Kraay. jr.: “Maar als Louis inderdaad de grote persoonlijkheid Louis is, dan moet-ie over dat ‘conflictje’ heenstappen en Depay als eerste bellen.”

Van Gaal: 'Ik was ook bij mezelf uitgekomen, als ik de KNVB was'

Marciano Vink vond het opvallend dat Van Gaal benadrukte dat die vijf spelers ‘meer dan enthousiast waren’ dat hij bondscoach zou worden. “De eerste speler die tegen Van Gaal ingaat als-ie belt en zegt dat hij het niet zitten, die moet nog echt geboren worden. Iedereen is enthousiast. Hij is de nieuwe trainer. Je gaat niet een ander verhaal ophangen. Die woorden waren echt overbodig.” Van Gaal gaf aan dat het gebrek aan keepers en linker- en rechterspitsen een reden zou kunnen zijn om geen 1-4-3-3 meer te spelen. Dat vond Kraay jr. een aparte conclusie. “Cody Gakpo is geen koekenbakker. Die is heel goed bezig op dit moment en zeker zoals hij nu op de flank bij PSV mag spelen. En niet als een halve 10.”

“Steven Berghuis is, zonder dat hij nu in vorm is, een goede buitenspeler. Donyell Malen kan het aan de buitenkant”, somde de analyticus op, waarna Marciano Vink inhaakte. “Ik vraag me af wat Anwar El Ghazi gedaan heeft. Hij speelt al jarenlang bij Aston Villa in de Premier League. Hij is superfit en Van Gaal zoekt naar fitte spelers. Je hebt naar eigen zeggen met vijf spelers gesproken die het liefst 4-3-3 gaan spelen. Nou, dan ga je op zoek naar buitenspelers. Dan kijk je eerst in Nederland, wat er bij de top te vinden is. Dan ga je kijken naar Jong Oranje, welke spelers zich daar hebben laten zien”, onderbouwde Vink zijn verhaal.

“Je kijkt ook naar de toppers in het buitenland, in de grote competities. Volgens mij is El Ghazi nog steeds gewoon Nederlander? Ik snap niet waarom hij niet wordt opgeroepen en andere spelers in dat geval wel. Als er één iemand in staat is om jou in korte tijd bij te brengen wat hij van jou verwacht, dan is dat Van Gaal. Dus als jij El Ghazi bent, ik zeg maar wat, of Berghuis, dan is Van Gaal zo goed dat hij jou binnen anderhalve dag, wat hij dus heeft in aanloop naar Noorwegen-uit, duidelijk kan maken wat-ie van jou verwacht. Ik denk echt wel dat je met vleugelspelers kan spelen”, benadrukte Vink.

Slecht nieuws voor Anwar El Ghazi. ?? Frank Evenblij was vandaag op bezoek, toen de aanvaller een appje kreeg van bondscoach Frank de Boer... Shirtje Ruilen: De EK Verhalen is vanaf 11 juni te zien bij @Videoland pic.twitter.com/RfFVBhMOdc — VTBL ? (@vtbl) May 26, 2021

El Ghazi viel af voor EK

El Ghazi was een van de laatste acht afvallers van Oranje richting het uiteindelijk desastreus verlopen EK. Toenmalig bondscoach Frank de Boer liet op zijn persconferentie vlak ná het bekendmaken van de EK-selectie doorschemeren dat de keuze om de aanvaller van Aston Villa niet te selecteren zeer moeilijk was. Op de vraag of El Ghazi op het EK actief zou zijn geweest als de keuzeheer niet 26, maar 27 spelers had mogen selecteren, reageerde De Boer: “Ik denk het wel, ja.”

De Boer liet bovendien weten dat hij alle afvallers persoonlijk gebeld had met het slechte nieuws, maar niet veel later doken opmerkelijke beelden op. Daarop was El Ghazi te zien tijdens de opnames van het tv-programma Shirtje Ruilen, blijkbaar op de dag des oordeels. Presentator Frank Evenblij vroeg El Ghazi naar het feit dat hij nog moet horen of hij bij Oranje zit, en of zijn telefoon aan staat. Daarop pakte de aanvaller zijn telefoon, om voor de grap te kijken of hij een berichtje had van de bondscoach. Dat bleek het geval.

“Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie", las El Ghazi voor. “Dus, ehm... Helaas... Dat is het bericht dat ik nu heb gekregen. De rest hou ik voor mezelf. Ik wist het nog niet, ik lees het nu.” Dat De Boer El Ghazi het slechte nieuws meldde via een appje, kwam de bondscoach vrijwel meteen op kritiek te staan, zeker omdat hij duidelijk had aangegeven dat hij iedereen persoonlijk had gebeld. Nadien vond alsnog contact tussen de twee plaats.