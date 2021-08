Lewandowski doet Dortmund pijn en bezorgt Bayern eerste prijs

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 22:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:41

Bayern München heeft de eerste prijs van het seizoen veroverd. Het team van trainer Julian Nagelsmann was dinsdagavond in de strijd om de DFL-Supercup, de jaarlijkse ontmoeting tussen de landskampioen en de winnaar van de DFL-Pokal, met 1-3 te sterk voor Borussia Dortmund. Donyell Malen kwam na 58 minuten binnen de lijnen als vervanger van de zestienjarige Youssoufa Moukoko, die van trainer Marco Rose de voorkeur had gekregen om Erling Braut Haaland in de aanval te vergezellen. De Noor kon, na vijf goals en drie assists in zijn eerste twee duels van het seizoen, dit keer niet het verschil maken.

In een intense eerste helft in het Signal Iduna Park was Bayern het betere team op het veld. Het team van Nagelsmann had meer doelpunten kunnen maken, maar ook Borussia had zeker uitzicht op een goal. Na iets minder dan een kwartier spelen kreeg het team van Nagelsmann de eerste grote kans. Na balverlies van Felix Passlack belandde de bal via Kingsley Coman en Serge Gnabry uiteindelijk terecht bij Thomas Müller, die de bal niet achter doelman Gregor Kobel kreeg. Twee minuten later verspeelde Passlack opnieuw de bal en ging de inzet van Coman over het doel van die Borussen.

Goed voetenwerk van Manuel Neuer voorkwamen enkele minuten later de 0-1 van Marco Reus. De captain ontving een pass van Jude Bellingham en schoot vanaf een meter of acht op doel, waarna Neuer de inzet met zijn voeten stopte. Richting de rust ontsnapte Borussia aan de openingstreffer van zowel Thomas Müller als Robert Lewandowski, en enkele minuten later mikte ook Coman de bal maar rakelings naast. Aan de andere kant van het veld stond Neuer een mogelijkheid voor Haaland in de weg. Vier minuten voor rust viel de 0-1 alsnog, mede omdat de rechterkant van Borussia een zwakke indruk bleef maken. Passlack kon Gnabry niet afstoppen en uit diens voorzet kopte Lewandowski raak.

Müller zorgde enkele minuten na de onderbreking al voor de 0-2. Na een goede actie tussen Alphonso Davies en Gnabry werkte Lewandowski de bal in de doelmond met de hak richting Müller, die de bal in het lege doel werkte. Een aansluitingstreffer van Haaland werd wegens buitenspel afgekeurd, net als een goal van Moukoko voor rust, maar na ruim een uur spelen viel de 1-2 alsnog. De heerlijke inzet van Reus vanaf een meter of achttien, na een pass van Bellingham, eindigde in de rechterhoek achter Neuer.

Malen stond op dat moment al een paar minuten op het veld, als vervanger van Moukoko. Dortmund zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar zestien minuten voor het einde sloeg Bayern voor een derde keer toe. Een pass van Manuel Akanji werd door Corentin Tolisso onderschept en belandde voor de voeten van Lewandowski, die vervolgens koel bleef en Kobel kansloos liet: 1-3. Dat was ook tevens de eindstand.

Het is voor de tweede keer op rij en de negende keer in totaal dat Bayern München beslag legt op de Duitse Super Cup. Voorafgaand aan de wedstrijd vond er een eerbetoon aan de afgelopen weekend overleden Gerd Müller (75) plaats. Er werd een minuut stilte in acht genomen gevolgd door luid applaus, waarbij Lewandowski en Thomas Müller een Bayern-shirt omhoog hielden met daarop het nummer 9 en de naam van de legendarische spits.