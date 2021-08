PSV wil Ajax achterna: ‘Ik denk dat Benfica ook zo over ons denkt’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 21:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:46

PSV heeft een kans om de groepsfase van de Champions League te halen, maar dan moet volgens trainer Roger Schmidt wel iedereen in de tweestrijd met Benfica zijn topniveau halen. De Eindhovenaren, die tot dusver dit seizoen zes overwinningen in zes duels in alle competities boekten, spelen woensdag het eerste duel met Benfica in Lissabon. “Onze spelers zijn goed op elkaar ingespeeld. We proberen onze tegenstander altijd ver weg van ons doel te houden. Maar morgen moeten we ook aanvallend top zijn, niet alleen in de defensie.”

“Benfica is een sterk team”, vertelde Schmidt op de persconferentie over de nummer drie van vorig seizoen. “Ze hebben veel individuele kwaliteiten in hun team. Maar dit is een belangrijke wedstrijd voor ons en zo spelen we ook. We weten dat Benfica een goede ploeg heeft en we hebben respect voor ze. Ik denk dat ze ook zo over ons denken.” Jan Vertonghen heeft normaalgesproken een basisplaats bij Benfica, maar hij mist de twee wedstrijden tegen PSV wegens een spierblessure.

“Er staat heel veel op het spel", zei aanvoerder Marco van Ginkel op zijn beurt, verwijzend naar het prijzengeld van ruim dertig miljoen euro dat PSV ontvangt bij plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League. “Niet alleen voor de spelers is dit zo, maar voor de gehele club. Vanaf de start van het seizoen hebben we al een heel goed gevoel in het team. We zijn goed begonnen en hebben alles gewonnen. Het was met Galatasaray en FC Midtjylland een moeilijke weg om hier te komen. Nu wacht de finale over twee wedstrijden en iedereen is er opgewonden over.”

Schmidt weigerde te spreken over een test voor PSV. “Het is een heel belangrijke wedstrijd voor ons, we willen de Champions League halen. We zijn er klaar voor. We hebben in de voorbereiding een hoop geïnvesteerd om hier op ons best te zijn.” PSV haalde in 2019 voor het laatst de groepsfase van de Champions League. Ajax heeft zich als landskampioen al geplaatst voor het hoofdtoernooi.