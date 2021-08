Cristiano Ronaldo doorbreekt stilte met statement: ‘Respectloos’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 21:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:37

Cristiano Ronaldo heeft in een statement op Instagram gereageerd op alle transferperikelen rond zijn persoon. Er wordt deze zomer druk gespeculeerd over een terugkeer bij Real Madrid, maar daar is volgens de Portugese superster geen sprake van. Ook Carlo Ancelotti voelde zich al genoodzaakt om dat nieuws te ontkennen. Ronaldo laakt de houding van de media en ergert zich aan het feit dat 'niemand zich ooit zorgen heeft gemaakt over het achterhalen van de waarheid'.

In het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito de Jugones werd gemeld dat Ancelotti de 36-jarige aanvaller graag terug naar Real Madrid wil halen. "Iedereen die mij kent weet hoe gefocust ik ben op mijn werk", begint Ronaldo zijn statement. "Minder praten en meer doen, dat is sinds het begin van mijn carrière mijn leidende motto. Maar gezien alles wat er de afgelopen tijd is gezegd en geschreven, moet ik mijn standpunt maken. Meer dan het gebrek aan respect voor mij als man en als speler, is de frivole manier waarop in de media over mijn toekomst wordt gesproken. Het is respectloos voor alle clubs die betrokken zijn bij deze geruchten, evenals voor de spelers en de staf van de clubs."

"Mijn verhaal bij Real Madrid is geschreven", gaat Ronaldo verder. "In woorden en in cijfers, in trofeeën en titels, in records en in koppen. De geschiedenis bevindt zich in het museum in het Santiago Bernabéu en het is in de gedachten van elke fan van de club. En afgezien van wat ik bereikt heb, herinner ik me dat ik in die negen jaar een relatie had van diepe genegenheid en respect voor alle Real-fans, een genegenheid en respect die ik tot op de dag van vandaag koester en die ik altijd zal koesteren. Ik weet dat de echte Real Madrid-fans me in hun hart zullen blijven houden, en ik zal hen in mijn hart hebben."

Ook Ronaldo heeft de geruchten rond zijn persoon voorbij zien komen. "Naast deze meest recente periode in Spanje, zijn er regelmatig nieuws en verhalen geweest die me associeerden met een aantal clubs in verschillende competities, waarbij niemand zich ooit zorgen heeft gemaakt over het proberen om de waarheid te achterhalen. Ik verbreek nu de stilte om te zeggen dat ik niet kan toestaan dat mensen met mijn naam blijven spelen. Ik blijf gefocust op mijn carrière en mijn werk, betrokken en voorbereid op alle uitdagingen die ik het hoofd moet bieden. En de rest? Dat is maar gepraat."