Kuyt: ‘Als iemand overtuigd is van zijn eigen kwaliteiten is Van Gaal het wel'

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 20:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:01

Dirk Kuyt en Ron Vlaar hebben dinsdagavond bij RTL gereageerd op de presentatie van Louis van Gaal als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De twee oud-internationals werkten gedurende hun carrière nauw samen met Van Gaal bij Oranje en bewaren warme herinneringen aan onder meer het WK van 2014. De kersverse bondscoach hield op de persconferentie van zijn presentatie een spraakmakende monoloog, waarin hij aangaf vereerd te zijn door de uitnodiging om opnieuw aan de slag te gaan bij Oranje.

"Dit is Louis van Gaal", zegt Kuyt over de presentatie van de zeventigjarige oefenmeester. "Als er iemand is die overtuigd is van zijn eigen kwaliteiten is Van Gaal het wel. Het mooie is, en daar had ik het net met Ron over, dat hij het zo goed kan overbrengen. Niet alleen op de spelers, maar op de hele staf waarmee hij werkt. Hij kan echt het maximale uit je halen. Natuurlijk smullen de mensen van zijn haatverhouding met de media. Ik denk dat er zowel binnen als buiten het veld een mooie toekomst ligt voor het Nederlandse voetbal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kuyt, die dit seizoen nieuw is als analist bij RTL, voorziet wel een lastige situatie. "Omdat hij weinig voorbereidingstijd heeft. Nu moet hij de eerste fase overleven, dat gun ik hem van harte. Daar moet de spelersgroep het voortouw in nemen. We hebben in de voorselectie gezien dat hij niet iedereen kan selecteren die hij wil, omdat spelers net zijn aangekomen bij hun club. Dan moet je gelijk een stempel drukken. Die eerste wedstrijden worden echt overleven. Ik maak me niet veel zorgen om die periode daarna. Daarin heeft hij tijd om dingen naar zijn hand te zetten. Het is des Van Gaals om nu al met spelers gesproken te hebben om te voelen wat er leeft."

De oud-speler van onder meer Liverpool en Feyenoord maakte na het EK van 2012, dat eindigde in een deceptie, hetzelfde mee met Van Gaal. "Toen moesten wij tijdens de eerste bijeenkomst bij Huis Ter Duin met een paar spelers bij elkaar komen. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Klaas-Jan Huntelaar. Daar ging meteen het mes op tafel. In dat eerste gesprek hebben we alles met elkaar besproken, ook de irritaties die er toen heel veel waren. Ik denk dat hij dat nu ook weer gaat doen." Van Gaal belde inderdaad al met een aantal sleutelspelers van het Nederlands elftal, waarmee hij geruime tijd aan de telefoon hing.

Ron Vlaar keek met een ander oog naar de presentatie van Van Gaal. "Het is een heel dun lijntje tussen arrogantie en zelfverzekerdheid", aldus de onlangs gestopte verdediger. "De een vindt het arrogant, de ander zelfverzekerd. Ik vind het zelfverzekerd, omdat hij laat zien wat hij kan. Dat laat hij keer op keer terugkomen. Succesvol zijn, prijzen winnen, van een uitzichtloze situatie iets maken. Daar is hij heel belangrijk in. Ik ben er van overtuigd dat het goed gaat komen."