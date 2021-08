Vechtersbaas Galatasaray komt met excuusvideo: ‘Ik heb één verzoek’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 20:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:02

Marcão heeft in een speciale video op sociale media zijn excuses aangeboden richting ploeggenoot Kerem Aktürkoglu. De verdediger van Galatasaray deelde maandagavond op bezoek bij promovendus Giresunspor (0-2) een kopstoot uit aan zijn ploeggenoot en voorzag hem ook van een paar rake klappen. Scheidsrechter Erkan Özdamar besloot de vechtersbaas daarop na ruim een uur spelen van het veld te sturen.

In de tweede helft van de wedstrijd leek er geen vuiltje aan de lucht bij Galatasaray, dat een 0-2 voorsprong had genomen en tegen tien spelers van Giresunspor speelde. Toch sloeg plots de vlam in de pan en stormde Marcão woedend af op Aktürkoglu. De Braziliaanse verdediger deelde een soort duw uit met zijn hoofd tegen dat van de Turk aan en begon daarna ook nog in te slaan op zijn ploeggenoot. Marcão kreeg daarop rood van scheidsrechter Özdamar en Aktürkoglu werd gewisseld door Gala-trainer Fatih Terim.

Daags na het incident biedt Marcão zijn excuses aan. "Als zoon die voor zijn gezin leeft, wil ik allereerst de ouders van Kerem om vergiffenis vragen door hun handen te kussen", valt te horen in de video op Instagram. "Natuurlijk ook mijn excuses aan mijn broeder Kerem. Ik weet dat je dit niet makkelijk zal vergeten." Turkse media meldden maandagavond dat Marcão in een privévoertuig de luchthaven in Istanbul verliet, waarna Terim en president Burak Elmas een vijf minuten durende bijeenkomst hielden op Ordu Giresun Airport om de aanwezige pers te woord te staan.

"Er zullen Galatasaray-fans zijn die me nooit zullen vergeven", gaat Marcão verder. "Dat weet ik, omdat ik deze club en zijn supporters heel goed ken. Voor ik naar Galatasaray kwam, was ik een jonge jongen die in een moeilijke situatie zat. Moeilijker dan je je kunt voorstellen. Als men hier niet voor mij gezorgd had, had ik kunnen verdwijnen. Het doet me pijn om degenen die mij geholpen hebben teleur te stellen. Ik respecteer alle beslissingen die over mij worden genomen. Maar ik heb één verzoek: ík moet de prijs betalen voor deze kwestie, niet mijn vrouw en kinderen."