Louis van Gaal weigert interview met Hélène Hendriks voor Veronica Inside

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 19:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:09

Louis van Gaal had dinsdag geen trek in een één-op-één interview met Hélène Hendriks voor Veronica Inside. De bondscoach werd dinsdag door de KNVB tijdens een persconferentie aan de media voorgesteld in Zeist, maar een individueel gesprek na afloop zat er voor de verslaggeefster van het televisieprogramma niet in.

“Ik heb twee vragen kunnen stellen tijdens de persconferentie. Ik kreeg geen één-op-één interview met Van Gaal. Dat heeft ermee te maken dat hij helemaal niets met Veronica Inside te maken wil hebben. Dat begrijp ik ook wel, hij is vaak genoeg door de mangel gehaald”, gaf Hendriks ruiterlijk toe. “Maar hij heeft er zin in, hij ziet er fit uit en hij was scherp.”

Tijdens de eerste uitzending van Veronica Inside gaf Johan Derksen maandagavond aan dat hij ‘uiteraard’ naar de persconferentie van Van Gaal ging kijken. “Misschien is het genieten, misschien is het ergeren, maar er gebeurt altijd wat”, vertelde de analyticus. Presentator Wilfred Genee merkte gekscherend op dat hij wel ‘een bedankje’ verwachtte van Van Gaal, verwijzend naar het vliegtuigje ‘Kies Louis’ dat begin vorige maand, gedurende de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, boven Hilversum vloog.

“We hebben in de uitzending aangegeven dat hij de enige keuze was en jij hebt het zelfs voor hem opgenomen”, wees hij naar Derksen. “Ik neem aan dat hij morgen zegt: ‘Johan, bedankt’.” De bondscoach van het Nederlands elftal is geen fan van het programma, daar hij door de jaren heen belachelijk is gemaakt door onder anderen Derksen en René van der Gijp. Ook is algemeen bekend dat zijn relatie met verslaggever Hans Kraay jr., eveneens regelmatig te gast, bijzonder stroef is.

Derksen herinnerde zich maandagavond dat het programma ervoor had gezorgd dat Van Gaal 15.000 euro kreeg voor Spieren voor Spieren, de stichting waar de bondscoach ere-voorzitter van is. Dat zat volgens Genee iets anders in elkaar. “Er was een man en die bood aan Van Gaal 16.000 euro als hij bij ons aan tafel zou gaan zitten. Louis bood vervolgens 17.000 euro om hier niet te hoeven zitten. Die man bood vervolgens 18.000 euro en Van Gaal op zijn beurt 19.000 euro om maar hier te hoeven zitten."

"Dat ging vervolgens tot 30.000 euro door. Toen zei spreekstalmeester Wilfried de Jong: ‘Dit wordt wel heel pijnlijk’. Hij vroeg aan die man of hij voor dat geld liever niet bij zijn bedrijf kon langskomen, waarop die weer zei: ‘Ik heb liever dat hij bij het programma gaat zitten’. Maar Van Gaal ging dus overbieden, op zichzelf, om maar hier niet te hoeven zitten. Dus ik denk niet dat hij hier heel graag komt.” Derksen: “Maar wij zitten hier ook niet op Van Gaal te wachten.”

De spelers van het Nederlands elftal kozen er een jaar geleden voor om Veronica Inside te boycotten, naar aanleiding van uitspraken die Derksen had gedaan over de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam en het optreden van rapper Akwasi. Vlak voor het EK bleek dat de boycot nog steeds van kracht was. "Die keuze hebben ze vorig jaar gemaakt en toegelicht. De KNVB heeft altijd aangegeven dat spelers en speelsters hierin hun eigen afweging kunnen maken", benadrukte een woordvoerder toen.