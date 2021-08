Jansen weidt tijdens persconferentie uit over Koopmeiners en kiest doelman

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 19:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:02

De kans bestaat dat Teun Koopmeiners woensdagavond terugkeert in de basisopstelling van AZ voor het Europa League-duel met Celtic. De aanvoerder van de Alkmaarders werd afgelopen weekend nog door trainer Pascal Jansen buiten de startopstelling gelaten tegen RKC Waalwijk (1-0 verlies). Afgaande op de persconferentie lijkt Jansen tegen de Schotten terug te komen op zijn beslissing. Het duel tussen Celtic en AZ in de play-offs voor een Europa League-ticket zal worden bijgewoond door 50.000 fans.

Koopmeiners viel tegen RKC buiten de boot omdat Jansen spelers wilde die 'met hun gedachten bij AZ zijn', doelend op Koopmeiners' transferwens. "Het zou wel heel bijzonder zijn als er in een paar dagen tijd veel veranderd is", zei Jansen dinsdag tegen het Noordhollands Dagblad tijdens zijn persconferentie in Glasgow. "Dus wat ik toen heb gezegd, neem ik ook nu weer mee in mijn afweging wat betreft Teun. Ja, in die afweging speelt ook de kracht van de tegenstander een rol. Mogelijk dat we voor deze wedstrijd andere keuzes maken. Dat betekent mogelijk ook een andere opstelling."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na afloop van het duel met RKC baalde Koopmeiners zichtbaar van zijn reserverol. "Ik had willen spelen ja", beaamde de middenvelder voor de camera van ESPN. Koopmeiners kwam uiteindelijk na een uur spelen binnen de lijnen, maar wist het tij niet te keren. Dinsdag bevestigde hij tijdens de persconferentie klaar te zijn voor een eventuele basisplaats. "Ik heb met de trainer vooral over de wedstrijd tegen Celtic gesproken. Er staat iets heel belangrijks voor ons te wachten. Daar ben ik op gefocust. Ik ben in ieder geval klaar om te spelen.”

Jansen durfde voorafgaand aan het duel met RKC geen voorspelling te doen of hij komend seizoen over Koopmeiners kan beschikken. Ook Owen Wijndal, die de voorbije weken veelvuldig werd gelinkt aan een transfer, is nog altijd niet verkocht. Wel zag hij maandag een nieuwe doelman aan zijn selectie worden toegevoegd met Peter Vindahl Jensen. De Deen, die als opvolger dient van Marco Bizot, staat tegen Celtic nog niet tussen de palen, zo gaf Jansen aan. "Hij is nog maar een paar dagen bij ons en krijgt veel nieuwe indrukken te verwerken. We geven hem de tijd zich rustig aan te passen. Hobie Verhulst zal tegen Celtic dus weer op doel staan."

Het duel tussen Celtic en zal woensdagavond worden bijgewoond door 50.000 Schotten. "Het is fantastisch voor de spelers, maar ook voor de staf en voor mij als trainer", aldus Jansen. "Ik heb veel wedstrijden gezien van Celtic en ik vind het geweldig dat we die sfeer nu in het echt gaan meemaken." Ook Koopmeiners kijkt uit naar de ambiance op Celtic Park. "Het is fantastisch om als voetballer voor zo’n grote menigte te spelen. Ik hoef me er mentaal niet op voor te bereiden, ik ga er zeker van genieten."