Stekelenburg gaat uitgebreid in op keuze om te stoppen als Oranje-international

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 19:14 • Mart Oude Nijeweeme

Maarten Stekelenburg besloot vrijdag tijdens de bekendmaking van de voorselectie van het Nederlands elftal te stoppen als Oranje-international. De 63-voudig international, 38 jaar, was tijdens het EK nog de eerste doelman van Oranje. Bij het onthullen van het eerste keurkorps onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal werd duidelijk dat de Ajacied alleen doorgaat als clubvoetballer. Van Gaal riep Justin Bijlow, Joël Drommel, Tim Krul en Remko Pasveer op als keepers. Maandag reageert Stekelenburg bij Ajax TV uitgebreid op zijn keuze.

Het nieuws dat Stekelenburg zich niet langer beschikbaar stelt als doelman van Oranje werd tegelijk bekend met de voorselectie van Van Gaal. "Ik heb het besloten in de vakantie", begint Stekelenburg. "Ik heb het besproken met mijn vrouw en mensen die dicht bij mij staan, maar had er al wel een gevoel bij. Na het EK heb ik de knoop doorgehakt. Ik vind dat ik een mooie carrière heb gehad bij het Nederlands elftal. Ik heb vijf toernooien mee mogen maken, uiteindelijk zeventien jaar bij het Nederlands elftal gezeten en ik vond het een mooie afsluiting na het EK."

De doelman van Ajax maakte zijn debuut in het Nederlands elftal onder Marco van Basten in september 2004. Hij begon als tweede keus achter Edwin van der Sar. Toen Van der Sar na het EK van 2008 besloot te stoppen als doelman van het Nederlands elftal, werd Stekelenburg eerste doelman. "Het WK is in december 2022", gaat Stekelenburg verder. "Ik heb hier nog een jaar een contract en je weet niet hoe dingen lopen." De plek van Stekelenburg bij Oranje wordt ingevuld door zijn ploeggenoot, Pasveer. "Het kwam een beetje samen allemaal, dat ik bedankte en hij erbij kwam. Jay zit ook bij Jong Oranje, dus qua keepers denk ik dat het wel goed zit bij Ajax. Overmars heeft niet stilgezeten deze zomer."

Tijdens het WK van 2010 eiste Stekelenburg een hoofdrol voor zich met onder andere een wereldredding op een schot van Kaká tegen Brazilië. Oranje zou dat jaar als tweede eindigen achter Spanje. "Het hoogtepunt blijft altijd 2010", geeft Stekelenburg te kennen. "De meeste mensen beginnen wel snel over die redding, dat klopt. Tuurlijk kijk ik daar met een goed gevoel op terug. Maar ik ben trots op het hele toernooi. Er zijn niet veel spelers in Nederland die kunnen zeggen dat ze een WK-finale hebben gespeeld. Die redding tegen Brazilië word ik tot op de dag van vandaag aan herinnerd, maar dat heeft meer te maken met het feit dat we die wedstrijd wisten te kantelen. De mooiste redding wil ik niet zeggen, wel een van de belangrijkste."