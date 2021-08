Myron Boadu krijgt geen basisplaats in jacht van AS Monaco op CL-ticket

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 20:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Myron Boadu staat dinsdagavond niet in de basis bij AS Monaco in de jacht op een toegangsbewijs voor de Champions League. De van AZ overgekomen aanvaller moet van trainer Niko Kovac op de bank plaatsnemen voor de eerste wedstrijd tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk in de play-offs van het Europese miljardenbal. Het duel in het Stade Louis II in het prinsdom staat onder leiding van Danny Makkelie en gaat om 21.00 uur van start.

Boadu maakte begin deze maand een transfer van AZ naar AS Monaco en mocht enkele dagen later al voor de Monegasken debuteren. Hij stond in de basis in het thuisduel met Nantes FC (1-1) op de eerste speeldag van de Ligue 1 en werd na 59 minuten naar de kant gehaald. Afgelopen vrijdag verscheen Boadu opnieuw aan het startsignaal. In de 1-0 nederlaag bij Lorient stond hij 57 minuten in het veld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Shakhtar is de laatste horde voor AS Monaco om de groepsfase van de Champions League te bereiken. In de derde voorronde was het team van Kovac met 0-2 en 3-1 te sterk voor Sparta Praag. Het wordt voor Boadu, als hij invalt, wedstrijd nummer 22 in Europa, na 19 duels in de (voorrondes van) Europa League en 2 in de (voorrondes van) Champions League. Een jaar geleden deed hij ook mee in de Champions League-duels van AZ met Viktoria Plzen (3-1 winst) en Dynamo Kiev (2-0 verlies).

Het is voor Makkelie zijn eerste duel in het nieuwe Europese seizoen, na op 7 juli zijn laatste internationale wedstrijd te hebben gefloten. Toen was Makkelie de scheidsrechter in de halve finale van het EK tussen Engeland en Denemarken (2-1). Makkelie floot in totaal vier duels op het Europese eindtoernooi.

Opstelling AS Monaco: Majecki; Sidibé, Badiashile, Maripan, Caio Henrique; Martins, Tchouaméni, Fofana, Golovin; Ben Yedder en Volland.

Opstelling Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Vitão, Marlon, Matviyenko; Maycon, Marcos Antônio; Tete, Pedrinho, Solomon; Traoré.