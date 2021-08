Ange Postecoglou belt vlak voor wedstrijd tegen AZ met Giorgios Giakoumakis

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 17:58 • Dominic Mostert

In navolging van Werder Bremen heeft ook Celtic serieuze belangstelling voor Giorgios Giakoumakis. Volgens de Daily Record heeft Ange Postecoglou, de Grieks-Australische trainer van Celtic, persoonlijk contact gezocht met de Griekse spits van VVV-Venlo. Postecoglou heeft Giakoumakis verteld over de sportieve plannen die hij heeft met de club en met de topscorer van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

Celtic kan Giakoumakis in ieder geval Europees voetbal bieden. De topclub uit Schotland treedt woensdag en volgende week in de laatste voorronde van de Europa League aan tegen AZ en speelt bij een nederlaag dit seizoen in de groepsfase van de Conference League. Dinsdag vertelde Giakoumakis via de officiële kanalen van VVV dat hij hoopt te vertrekken. "Ik hoop voor het belang van deze club en voor mijn eigen belang dat ik hier na 1 september niet meer ben", zei de scherpschutter, voor wie VVV naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro verlangt.

Maandag bevestigde algemeen directeur Marco Bogers van VVV dat Werder Bremen serieus in de markt is; VVV verwacht spoedig een bod van de naar de 2.Bundesliga gedegradeerde club. Eerder werden Venezia, Boavista en PFK Sotsji genoemd als gegadigden, terwijl ook FC Basel geïnteresseerd zou zijn geweest. De Zwitserse topclub heeft vooralsnog echter niet doorgepakt. "Ik heb een aantal aanbiedingen gehad en moet er nog over nadenken. Ik zal een beslissing moeten nemen en denk dat dit spoedig zal gaan gebeuren", zei Giakoumakis zelf.

Celtic houdt rekening met een vertrek van Odsonne Édouard, die 56 doelpunten in 92 competitiewedstrijden maakte voor the Bhoys sinds hij in 2017 overkwam van Paris Saint-Germain. Vorige maand weigerde Celtic nog een bod van ruim 20 miljoen pond, ofwel meer dan 23,5 miljoen euro, van Brighton & Hove Albion. Het is daarom de vraag of Édouard nog gaat vertrekken, maar omdat zijn contract medio 2022 afloopt, hoopt Celtic zich sowieso te versterken met een spits.