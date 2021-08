Tonny Vilhena ziet gewenste transfer gedwarsboomd worden

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 17:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:36

Tonny Vilhena wordt door FK Krasnodar belemmerd in zijn wens om een transfer te maken, zo meldt Voetbal International. De 26-jarige middenvelder is van mening een afspraak te hebben met de Russische topclub om deze zomer weg te mogen, maar die wil daar niets van weten.

Vilhena kwam twee jaar geleden voor negen miljoen euro over van Feyenoord en zette zijn handtekening toen onder een contract tot medio 2024. Met Krasnodar maakte hij de afspraak om na twee jaar weer te mogen vertrekken, maar de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Russische competitie werkt toch niet mee. Zo ziet Vilhena een mogelijke transfer naar Real Betis of Stade Rennes, die belangstelling zouden hebben, gedwarsboomd worden.

Nadat Vilhena afgelopen zondag buiten de wedstrijdselectie werd gelaten voor de wedstrijd tegen Arsenal Tula (3-2), ontstonden in de Russische media geruchten dat de vijftienvoudig Oranje-international een vertrek wilde forceren. Vilhena zou een conflict hebben met ploeggenoot Vladimir Ilyin en weigeren te trainen, maar daar klopt volgens Voetbal International niets van.

Vilhena was de afgelopen twee seizoenen basisspeler bij Krasnodar en begon ook in die rol aan het huidige seizoen. In de eerste drie duels van de competitie maakte hij twee goals, maar afgelopen zondag zat hij dus plots niet in de wedstrijdselectie. In totaal staat Vilhena op 67 officiële duels voor de club, waarin hij 9 keer scoorde en 7 assists afleverde.