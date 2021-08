Juventus heeft Locatelli onder ingewikkelde voorwaarden eindelijk binnen

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 16:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:51

Juventus heeft de komst van Manuel Locatelli na langslepende onderhandelingen afgerond, zo maakt Gianluca Di Marzio bekend. De 23-jarige middenvelder van Sassuolo komt voor een basisbedrag van dertig miljoen euro over en kan middels bonussen nog vijf miljoen euro duurder worden. Locatelli is al verschenen in Juventus-shirt en gaat het rugnummer 73 dragen.

Die transfersom kan Sassuolo niet meteen bijschrijven, want de eerste twee jaar wordt Locatelli kosteloos verhuurd aan Juventus. Pas daarna wordt de Italiaans international via een verplichte optie tot koop definitief eigendom van la Vecchia Signora. Sommige van de bonussen die zijn opgenomen zijn 'moeilijk te bereiken'. Sassuolo ontvangt daarnaast tussen de tien en twintig procent van het bedrag bij toekomstige doorverkoop.

Formeel moet Locatelli zijn contract bij Sassuolo met een jaar verlengen tot medio 2024, omdat hij anders transfervrij is op het moment dat de verplichte optie tot koop ingaat. Locatelli staat al sinds het begin van de zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Juventus, dat maandenlang onderhandelde om hem los te weken bij Sassuolo.

Locatelli is afkomstig uit de jeugdopleiding van AC Milan, waarvoor hij tussen 2015 en 2018 tot 63 officiële optredens kwam (2 goals en 1 assist). Na een aanvankelijke huurperiode van een seizoen besloot Sassuolo om de controlerende middenvelder in 2019 voor veertien miljoen euro definitief in te lijven. Locatelli is al drie seizoenen een onbetwiste basisspeler bij de club, waarvoor hij tot nu toe 99 keer uitkwam (7 goals en 11 assists). Met Italië, waarvoor hij inmiddels vijftien keer speelde, werd hij deze zomer Europees kampioen.