Louis van Gaal tot tweemaal toe denigrerend over ‘krantje’ De Telegraaf

Tijdens de persconferentie voor zijn officiële presentatie als bondscoach van het Nederlands elftal raakte Louis van Gaal dinsdagmiddag in discussie met Valentijn Driessen. De nieuwe keuzeheer herhaalde tijdens de persconferentie enkele keren dat het 'niet makkelijk' gaat worden om succesvol te worden met Oranje, maar Driessen kon zich niet vinden in die framing. De journalist van De Telegraaf wees op de kwaliteit binnen de selectie.

Met de vertegenwoordiging van clubs als Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Internazionale in de 25-koppige voorselectie, en WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september) in het vooruitzicht, kan Van Gaal volgens Driessen moeilijk volhouden dat hem een loodzware klus te wachten staat. "Ik heb ook gezegd dat ik geloof heb in de spelersgroep. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar we zitten dun in de keepers en de linker- en rechterspitsen. Dat zijn nou net de bouwstenen van de Hollandse School, waar jij het altijd over hebt in je krantje", reageerde de bondscoach.

De discussie tussen Louis van Gaal en Valentijn Driessen is te zien vanaf minuut 42:00.

Driessen leek niet echt gediend van de denigrerende woordkeuze van Van Gaal "Krant. Krant hè", zei hij. Van Gaal vervolgde zijn antwoord: "Als je daar nou zo dun in zit, kun je eigenlijk al niet 4-3-3 spelen. Maar dat wil jij maar steeds. Ik denk niet dat we de spelers hebben. Jij zegt van wel, dus ik hoop dat je ook je schaduwelftal een keer in je krantje zet." Van Gaal gaf evenwel toe dat de spelers met wie hij tot dusver heeft gesproken, een voorkeur hebben voor het 4-3-3-systeem. Tijdens het EK speelde Oranje onder Frank de Boer in een 5-3-2-systeem en bleek de achtste finale het eindstation.

Van Gaal wilde niet verklappen met welke spelers hij gesproken heeft. "Ik luister altijd naar mijn spelers, maar ik kijk naar de kwaliteit van de tegenstander, en naar de kwaliteiten van mijn eigen selectie, en daar pas ik dan een systeem op toe. Dat heb ik mijn hele leven gedaan als trainer, en dat heeft wel wat succes opgeleverd. Maar zo ver ben ik nog niet, dat ik 1-4-3-3 ga spelen", gaf hij aan.