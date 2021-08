Van Gaal onthult voorkeur van Oranje-internationals qua systeem

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 16:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:18

Louis van Gaal heeft voordat hij tekende bij de KNVB geïnformeerd bij verschillende internationals. De bondscoach van het Nederlands elftal peilde daarbij hoe zijn komst lag in de spelersgroep. Van Gaal sprak zeer uitgebreid met diverse spelers, van wie hij de namen niet wil onthullen, en ging daarbij ook in op het te spelen systeem. 1-4-3-3, zoals hij het noemt, heeft de voorkeur van de spelers die hij tot nu toe sprak.

Al langere tijd ging het gerucht dat diverse belangrijke internationals, onder wie Virgil van Dijk, tegen de komst van Van Gaal zou zijn. "Ik ga niet aan een dood paard trekken, ik heb die spelers opgebeld voordat ik getekend heb", zegt Van Gaal. "Ze waren heel enthousiast, moet ik eerlijk zeggen. Had ik ook niet verwacht, want ik ben natuurlijk iemand van de oude stempel. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen, hoor. Ik vond het leuke gesprekken, die duurden heel lang. Ik denk niet dat een bondscoach ooit meer dan een uur met een speler heeft gesproken. Dat denk ik zomaar, maar wie weet."

"Ik was verrast soms in de gesprekken met de spelers, maar ik heb deze vraag ook gesteld aan de directie die bij me kwam in Portugal", aldus Van Gaal, die de weerstand die tegen hem zou zijn ook las in de media. "De directie ontkende dat. Dan moet ik aannemen dat het niet op feiten gebaseerd is, wat de media geschreven hebben, maar daar kijk ik niet vreemd van op. Verder hebben denk ik zeker drie spelers gezegd dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid."

Oranje speelde op het EK onder Frank de Boer 5-3-2, en ook Van Gaal sprak zijn steun daarvoor uit, maar hij heeft nog geen beslissing genomen over de formatie die Oranje in september zal gebruiken. "De spelers die ik tot nu toe heb gesproken hebben een voorkeur voor 1-4-3-3. Ik luister altijd naar mijn spelers, maar ik kijk naar de kwaliteit van de tegenstander, en naar de kwaliteiten van mijn eigen selectie, en daar pas ik dan een systeem op toe. Dat heb ik mijn hele leven gedaan als trainer, en dat heeft wel wat succes opgeleverd. Maar zo ver ben ik nog niet, dat ik 1-4-3-3 ga spelen."

Van Gaal geeft aan wat de bezwaren tegen dat systeem zijn. "We zitten dun in onze keepers en in de linker- en rechterspitsen. En dat zijn nou altijd de bouwstenen van de Hollandse school. Als je daar nou zo dun in zit, kun je eigenlijk geen 1-4-3-3 meer spelen. Ik ga een systeem kiezen nadat ik naar de tegenstander en mijn eigen spelers heb gekeken."