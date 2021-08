Van Gaal doet oproep aan Rutte: ‘Ik vind dat hij daar iets over moet zeggen’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 15:47 • Dominic Mostert

Louis van Gaal hoopt dat premier Mark Rutte zich binnenkort uitspreekt over de noodzaak van vaccinatie. De bondscoach van het Nederlands elftal wil niemand dwingen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, maar vindt het wel erg belangrijk dat zijn internationals zich laten prikken. Rutte herhaalde deze maand dat 'Nederland geen voorstander is' van een vaccinatieplicht.

"De wet schrijft voor dat dat een vrije keuze is", zei Van Gaal dinsdagmiddag bij zijn presentatie als bondscoach van Oranje. "Ik kan me niet tegen de wet verzetten, dan krijg ik de rechter op mijn dak. Ik vind dat je je moet laten vaccineren. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Ik denk dat de minister-president daar iets over moet zeggen." Later voegde Van Gaal daaraan toe: "Het teambelang gaat altijd voor het individuele belang, bij mij. En dat geldt ook voor het vaccineren."

Rutte vertelde onlangs niets te voelen voor een vaccinatieplicht. "Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt", zei de premier. "Wij zien geen noodzaak voor een vaccinatieplicht. Als bepaalde bedrijven daar toch voor kiezen, kan het zijn dat de rechter daarover moet oordelen." In Frankrijk geldt een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Het kabinet heeft echter ‘geen beslisboom’ om een prikplicht op te gaan leggen, stelde Rutte.

In Nederland is het volgens vakbonden en werkgeversorganisaties niet toegestaan om personeel te verplichten zich te laten vaccineren voor terugkeer op de werkvloer. "De regering zou een spoedwet hiervoor kunnen aannemen, maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben al gezegd dat ze vaccinaties niet verplichten", gaf een woordvoerder van vakbond FNV onlangs aan.