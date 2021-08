Louis van Gaal bedoelde met ‘veredeld stelletje sterren’ níet Oranje

Louis van Gaal is op de persconferentie bij Oranje teruggekomen op zijn uitspraak over 'een veredeld stelletje sterren' uit juli. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal ontkent dat hij daarmee Oranje bedoelde en geeft aan dat hij eerder landen als Frankrijk en Portugal in zijn hoofd had.

Van Gaal was begin juli bij het uitzwaaimoment van de Oranje Leeuwinnen voor de Olympische Spelen. “Kijk nu eens naar het Europees Kampioenschap voor de heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen. En ik heb altijd onder Sarina Wiegman gezien dat er een team stond, waar men voor elkaar door het vuur gaat", doelde hij op de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.

Dat bijna iedereen ervan uitging dat Van Gaal daarmee doelde op Oranje, ligt volgens hem vooral aan de media. "De media dachten: oh, hij bedoelt het Nederlands elftal. Maar ik zei niet 'Oranje' of 'het Nederlands elftal', ik zei 'het EK'. Ik heb een voorbeeld genoemd dat een verzameld stelletje individuele spelers niet kampioen worden. Toen had ik in mijn hoofd: Frankrijk, Portugal. Niet het Nederlands elftal. Dat hadden jullie natuurlijk in jullie hoofd. Kijk het maar na. Ik zei het tegen de dames, toen wilde ik duidelijk maken dat je als team veel beter kunt presteren dan als een stel individuen."