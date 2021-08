Van Gaal ergert zich aan vraag over Qatar: ‘Je doet het voor de derde keer’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 15:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:06

Louis van Gaal was dinsdagmiddag tijdens zijn presentatie als bondscoach van het Nederlands elftal niet gediend van een vraag over de organisatie van het WK in Qatar. Een journalist vroeg Van Gaal wat hij ervan vindt dat het toernooi in Qatar wordt georganiseerd. "Ja, dat is de herhalende vraag. Hij wordt steeds herhaald. En waarom? Vertel het mij eens", counterde Van Gaal vervolgens.

De journalist confronteerde de nieuwe keuzeheer met de bouwvakkers die zijn gestorven bij de bouw van de WK-stadions. Meer dan 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de aanleg van stadions en andere faciliteiten voor het WK voetbal in Qatar, schreef The Guardian eerder dit jaar. "Ja, precies. En je verwacht van mij dat ik dat niet erg vindt? Je stelt een open vraag, dat weet ik. Maar die heb je ook gesteld aan Frank de Boer. Ik wil even benadrukken dat je dit voor de derde keer doet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik vind het allemaal heel erg, maar ik vind dat de bonden de leiding moeten nemen en zich moeten verenigen. Van voetballers moet je geen misbruik maken. Dat leidt tot niets, en heeft de geschiedenis getoond. Dat je actie moet voeren is duidelijk. Gijs de Jong doet dat ook, in naam van de KNVB. De vraag die jij stelt, heb ik ook gesteld aan de KNVB. De KNVB is een bond die voorloopt en actie onderneemt. Maar om het nou elke keer aan de bondscoach te vragen wat hij van Qatar vindt, dat vind ik heel ver gaan", aldus Van Gaal.

De bondscoach werd ook gevraagd naar wat hij zal doen als spelers van Oranje een politiek statement willen maken voor een wedstrijd. "Dan luister ik naar de argumenten van de spelers. Als die steekhoudend zijn, dan laat ik ze dat doen. Het moet ook zo zijn dat de hele groep dat wil. Er is nu een andere groep, hè. Dat doe ik ook niet voor niks. Dat is ook om de hiërarchie wat op te schudden."

In maart bracht de KNVB het eigen standpunt naar buiten over het WK 2022. De bond benadrukte absoluut geen voorstander te zijn van een eindtoernooi in de oliestaat, maar gaf tegelijkertijd aan dat een boycot van het WK geen optie is. De KNVB denkt niet dat de situatie in Qatar erg zal verbeteren als het Nederlands elftal over anderhalf jaar thuisblijft. Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch zijn niet voor een boycot en de KNVB sluit zich in de verklaring van zondag aan bij die zienswijze.