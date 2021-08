‘Het is niet des Van Gaals, maar daarom heb ik hem toch opgeroepen’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 15:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:53

Louis van Gaal licht dinsdag op de persconferentie zijn uitverkiezing van Donyell Malen uit. Volgens de kersvers bondscoach van Oranje past de 22-jarige spits van Borussia Dortmund eigenlijk niet binnen zijn voorselectie, omdat hij nog amper minuten heeft gemaakt. Door het gebrek aan spitsen maakt Van Gaal alleen voor Malen een uitzondering, legt hij uit.

Van Gaal vertelt dat zijn klus al voor de eerste interlandperiode is gestart. "Ik ben al lang begonnen", aldus de keuzeheer. "Ik heb al zeker vijf spelers gesproken. Ik heb met heel veel stafleden gesproken. Ik heb als uitgangspunt genomen het beleid van Frank de Boer. Want wij hebben geen tijd gehad om te scouten." Daarbij richtte Van Gaal zich dus met name op de fitheid van de spelers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Tegenwoordig is de tendens zelfs zo dat trainers hun spelers zelfs veertig, zestig of tachtig minuten laten spelen, en heel weinig negentig minuten", zegt Van Gaal. "Dus we weten niet zoveel van de fitheid van de spelers. Heel belangrijk is in deze periode dat we uitgaan van fitte spelers. Dat beperkt de groep. Als je nu ziet dan hebben we maar 25 spelers geselecteerd, die kunnen ook nog geblesseerd raken. Dan heb ik niet eens een groep om 11 tegen 11 te doen, om tactisch te trainen. Maar ik wil fitte spelers in mijn selectie hebben, omdat we direct moeten presteren. Dat kan niet met spelers die niet fit zijn."

Er is dus één uitzondering gemaakt, namelijk voor Malen. "In deze selectie zit één speler die nog geen negentig minuten heeft gespeeld", geeft Van Gaal aan. "Maar dat is ook een speler waardoor ik het tactisch plan kan veranderen. Daarom heb ik hem toch gekozen, maar dat is niet des Van Gaals. Die heeft 20 minuten en 40 minuten gespeeld (eigenlijk 18 en 25 minuten, red.), that's it. Maar ik heb hem toch geselecteerd. Ik moet wel, want het gaat om spitsen en er moet toch iemand een doelpunt maken."