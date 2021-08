Louis van Gaal opent met typerende monoloog van 265 woorden

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 15:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:35

Louis van Gaal heeft dinsdagmiddag gereageerd op zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. De nieuwe keuzeheer hield op de persconferentie van zijn presentatie een monoloog, waarin hij aangaf vereerd te zijn door de uitnodiging om opnieuw aan de slag te gaan bij Oranje. Hij merkt het vertrouwen van de leiding van de KNVB en het Nederlandse volk. Van Gaal richtte zich op kenmerkende wijze ook tot de media in de perszaal in Zeist in zijn 265 woorden tellende monoloog.

"Het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media", opent Van Gaal op de persconferentie. "Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit, voor de derde keer. In 2000 vond ik het een eer. In 2012 vond ik het een eer om het land te dienen. Maar nu vind ik het nog veel meer eer. Ik ben uiteindelijk al vijf jaar met pensioen. Ik zag ook de noodzaak in: wie zou het anders moeten doen, deze job? Eén punt achter, een voorbereidingstijd van anderhalve dag: wat is dat? Wat kun je doen? Wat kun je veranderen? Wat moet je juist niet veranderen? Toen de KNVB bij me kwam, wist ik natuurlijk wel waarvoor het was. Maar op het moment dat het telefoontje gaat..."

Louis van Gaal is officieel terug! ??



"In 2000 vond ik het een eer, in 2012 vond ik een eer om het land te dienen, maar nú vind ik het nog veel meer eer" pic.twitter.com/0MiAaKsKDN — ESPN NL (@ESPNnl) August 17, 2021

"Ik heb in die vijf jaar steeds alles bijgehouden, maar wel op de achtergrond", zegt Van Gaal, die als laatst trainer van Manchester United was tot 2016. "En ik heb ook nog weleens kritiek geleverd. Dan weet je alleen niet wat er vanbinnen speelt. Dat weet je niet. Nu ben ik eigenlijk alweer twee weken bezig, want in deze coronatijd is het FaceTime-model, het Zoom-model, het Teams-model ingeburgerd, en ik heb dat met verve gedaan. Ik heb er heel veel zin in, ook omdat ik met een staf mag werken die ook heel veel ervaring met zich meebrengt. En dat is zo belangrijk met deze job. Het feit dat het volk zich achter mij geschaard heeft, doet me deugd. Dus ik heb er echt veel zin in. Ik heb geloof in deze staf. Ik heb geloof in deze spelersgroep. Maar het zal niet makkelijk worden. Maar volgens mij weten jullie dat ook. Dat was het, perschef."

Op een aanvullende opmerking van journalist Bert Maalderink, die aangeeft niet verwacht te hebben dat Van Gaal ooit nog bondscoach zou worden, zegt Van Gaal: "Ik ook niet, ik ook niet." Dat de KNVB hem in een eerder stadium niet vroeg om terug te keren, deert hem niet. "Ik ben een principieel man, maar ik kan me niet bemoeien met de keuzes van de KNVB. Dat is hun eigen recht. Waarom zou ik dan principieel tegen zijn? Ik heb volgens mij net uitgelegd dat de noodzaak hoog is. Wat de KNVB kan zien, kunnen jullie ook zien. De KNVB heeft gekozen voor ervaring en ik heb in mijn staf ook gekozen voor ervaring. We gaan een heel moeilijke job tegemoet, maar we hebben er alle vertrouwen in."