Volg hier de presentatie van Louis van Gaal en praat live mee

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 14:45 • Laatste update: 16:46

Louis van Gaal wordt dinsdagmiddag om 15.00 uur officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De opvolger van Frank de Boer staat vanaf 15.00 uur de pers te woord vanuit Zeist. Hij verschijnt samen met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma. Naast Van Gaal worden ook de assistenten Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek geïntroduceerd. De persconferentie is live te volgen via onderstaande livestream.

Van Gaal maakte eerder deze maand al een 25-koppige voorselectie bekend voor de eerstvolgende drie WK-kwalificatiewedstrijden. Oranje speelt begin september WK-kwalificatiewedstrijden tegen achtereenvolgens Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Oranje staat momenteel tweede in de poule achter Turkije. Alleen de groepshoofden plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee krijgen een herkansing via de play-offs.

