Van Halst, Gullit en De Boer zijn het eens over opvallendste naam in selectie

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 13:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:55

Louis van Gaal wordt dinsdagmiddag om 15.00 uur officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De opvolger van Frank de Boer heeft zijn eerste voorselectie al samengesteld en brengt die later deze maand terug van 25 tot 23 namen. In praatprogramma Rondo vraagt presentator Wytse van der Goot wie de meest opvallende naam in de voorselectie is en daar zijn nagenoeg alle analisten het over eens.

"Pasveer", reageert Jan van Halst, waarna Ruud Gullit en Ronald de Boer instemmend knikken. "Zeker weten." Pasveer, 37 jaar, maakt voor het eerst deel uit van een voorselectie. Marco van Basten noemt echter ook de naam van tweevoudig international Guus Til, die in vorm is bij Feyenoord. "Hij heeft de afgelopen twee jaar op de bank gezeten. Hij heeft nu een paar wedstrijden gespeeld en zit meteen bij Oranje. Dat vind ik ook wel heel snel." Volgens De Boer profiteert Til van het feit dat veel andere spelers nog niet wedstrijdfit zijn. "Er zijn spelers die nog helemaal niet zijn begonnen. En Van Gaal kijkt alleen naar spelers die al honderd procent zijn."

Ronald de Boer wordt in de uitzending gevraagd hoe het met zijn broer Frank gaat, na diens vertrek als bondscoach. "Het was een behoorlijke knauw, natuurlijk, met het verlies tegen Tsjechië", beaamt de analist. "Het kwam bij hem ook keihard aan. Dat moet je verwerken. Ik denk dat dat goed gaat. In het begin zijn het misschien slapeloze nachten geweest, maar Frank kan het op een gegeven moment ook loslaten." Op dit moment ziet Frank de Boer een nieuwe trainersklus niet zitten, vermoedt Ronald. "Ik denk dat hij op dit moment denkt: het kan me gestolen worden. Maar je weet hoe het gaat: soms gaat het weer kriebelen en heb je weer nieuwe energie. Maar als je hem nu vraagt of hij weer aan de slag wil, denk ik het niet."

"Hij heeft ook een enkeltje Marbella genomen", vervolgt De Boer. "Ik ben twee weken geleden vijf dagen naar hem toe geweest. Ik vroeg hem of hij achteraf andere keuzes gemaakt zou hebben. 'Nee, ik zou het weer hetzelfde doen', reageerde hij. 'De keuzes die ik heb gemaakt, zou ik opnieuw maken. Ik zou nog steeds 5-3-2 spelen met de spelers die ik heb.' Natuurlijk, het is mijn broer, en soms denk ik ook dat je iets aanvallender kunt spelen, zoals 5-2-3 of 4-3-3. Maar als je gaat, moet je het op jouw manier doen." Oranje speelt begin september drie WK-kwalificatiewedstrijden tegen achtereenvolgens Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september).