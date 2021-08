Transformatie Leroy Sané valt op: 'Ik denk dat hij een Goretzka'tje doet'

Leroy Sané heeft een indrukwekkende fysieke transformatie doorgemaakt, zo stelt Lothar Matthäus vast. De clubicoon van Bayern München kwam Sané vorige week tegen in het centrum van München en knoopte een gesprek aan. "Hij zag er heel gespierd uit. Ik denk dat hij een Goretzka'tje doet", lacht Matthäus tegenover de tabloid Tz.

Matthäus verwijst daarmee naar Leon Goretzka, ploeggenoot van Sané bij Bayern München, die vorig jaar opzien baarde met de spiermassa die hij opbouwde tijdens de lockdown. Dat Bayern veel aandacht heeft voor krachttraining bleek daarna ook uit de transformaties van onder meer Robert Lewandowski en Alphonso Davies. Wie recente foto's van Sané vergelijkt met oudere shots van de aanvaller bij zijn vorige club Manchester City, kan inderdaad een fysieke vooruitgang constateren.

Leroy Sané in juli 2021 bij Bayern München versus in juli 2019 bij Manchester City.

Matthäus sprak Sané tijdens hun onderonsje ook aan op zijn teleurstellende prestaties het afgelopen seizoen bij Bayern en met Duitsland op het EK. "Hij is heel zelfkritisch en weet dat hij beter kan", aldus de voormalig middenvelder. "Hij heeft het EK nu afgesloten. Hij weet dat hij slecht speelde en is nu weer vol energie. Dit zou zijn jaar kunnen worden."

Sané kwam vorig jaar voor minimaal 45 miljoen euro over van Manchester City en produceerde in zijn eerste seizoen 10 goals en 12 assists in 44 wedstrijden voor Bayern. "Hij moet meer verantwoordelijkheid gaan nemen, meer meeverdedigen, meer goals en meer assists leveren", luidt het oordeel van Matthäus. "Hij moet constant presteren en ook in grote wedstrijden thuisgeven. Hij moet een antwoord vinden op alle kritiek."