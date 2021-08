Deal met Ajax lijkt van de baan na transfer van veertien miljoen euro

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 12:21 • Chris Meijer • Laatste update: 12:30

Baptiste Santamaria verruilt SC Freiburg voor Stade Rennes, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige middenvelder heeft bij de Franse club zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract en levert Freiburg volgens L’Équipe en Sky Deutschland veertien miljoen euro op. Met de komst van Santamaria lijkt Stade Rennes een alternatief te hebben gevonden voor Edson Álvarez.

De nummer twaalf van de Ligue 1 zat de afgelopen weken nadrukkelijk achter Álvarez aan. Medio juli maakte De Telegraaf voor het eerst melding van een bod van Stade Rennes op Álvarez. De Fransen wilden volgens de krant toen achttien miljoen euro neertellen, een aanbieding die door Ajax van tafel geveegd werd. Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam, ontkende aanvankelijk een bod van Stade Rennes en benadrukte dat het vertrek van Álvarez een ‘no go’ was.

Afgelopen week meldde De Telegraaf dat Stade Rennes zich met een verhoogd bod van twintig miljoen euro én een doorverkooppercentage bij Ajax voor Álvarez gemeld had. Trainer Erik ten Hag gaf zaterdag na afloop van het duel tussen Ajax en NEC - waarin Álvarez voor het eerst dit seizoen een basisplaats had, nadat hij vanwege deelname aan de Gold Cup later aansloot tijdens de voorbereiding - te kennen dat hij de Mexicaanse middenvelder niet kwijt wil. “Dat heb ik gedaan”, antwoordde Ten Hag op een vraag van de NOS of hij intern had aangegeven dat Álvarez niet mag vertrekken. “Wat mij betreft is het geen issue, dat boek kunnen we sluiten. Edson Álvarez speelt dit seizoen bij Ajax.”

Stade Rennes lijkt dus razendsnel te hebben doorgeschakeld en presenteert dinsdag een nieuwe defensieve middenvelder. Santamaria speelde pas een jaar in Freiburg, dat tien miljoen euro naar SCO Angers overmaakte om hem naar Duitsland te halen. De voormalig jeugdinternational voor Frankrijk - die eerder ook voor Tours FC uitkwam - speelde totaal 33 officiële wedstrijden voor Freiburg. Overigens lijkt de transfer van Santamaria ook voor Teun Koopmeiners een optie weg te nemen. De middenvelder van AZ werd in een eerder stadium eveneens gelinkt aan Stade Rennes.