Bosz neemt drastische maatregel na rampzalige eigen goal Marcelo

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 12:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:19

Het uiterst knullige eigen doelpunt van Marcelo afgelopen zaterdag tegen Angers (3-0 verlies) krijgt grote gevolgen. Olympique Lyon gaat per direct afscheid nemen van de 34-jarige centrumverdediger, zo melden Foot Mercato en RMC Sport. Het contract van de voormalig PSV'er loopt nog twee jaar door, maar wordt naar verwachting snel ontbonden.

Peter Bosz is met Lyon dramatisch aan het seizoen begonnen. In de openingswedstrijd van de Ligue 1 kwam l'OL niet verder dan een gelijkspel tegen Stade Brest (1-1), afgelopen zaterdag ging het helemaal mis tegen Angers. Lyon kwam al in de eerste helft verdiend op achterstand en de schade werd acht minuten na rust vergroot door Marcelo. De Braziliaan wilde de bal terugspelen op doelman Anthony Lopes, maar maakte in plaats daarvan een eigen treffer.

Van kwaad tot erger ?? De wedstrijd van Lyon samengevat in een clip?? Marcelo met een ongelooflijk klungelig eigen doelpunt, Angers op 2-0 ??#ZiggoSport #Ligue1 #SCOOL pic.twitter.com/DrIOl3Ofbg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2021

Marcelo werd door L'Équipe beoordeeld met een 1 voor zijn prestatie tegen Angers. De centrumverdediger is al sinds 2017 een vaste waarde voor Lyon, dat hem voor zeven miljoen euro overnam van Besiktas. In maart werd het contract van de mandekker nog met twee seizoenen verlengd, maar nu lijkt er dus een abrupt einde te komen aan de samenwerking.

Bosz liet zondag aan de zijlijn en later ook op de persconferentie blijken furieus te zijn. "Ik feliciteer Angers, want ze verdienden het om te winnen", aldus de voormalig trainer van Ajax. "Ik heb bij ons geen team gezien dat wilde winnen en dat stoort me. Voetbal begint met de wens om ten koste van alles te willen winnen. Ik zag dat bij Angers, maar niet bij ons. Dat maakt me gek. We hebben goede spelers, maar om te winnen moet je samenwerken en dat heb ik niet gezien. Het is mijn verantwoordelijkheid, dus we gaan eraan werken."