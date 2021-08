‘Atlético Madrid bereikt akkoord van 70 miljoen euro over nieuwe spits’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 11:39 • Chris Meijer • Laatste update: 12:01

Fiorentina en Atlético Madrid hebben een akkoord bereikt over Dusan Vlahovic, zo weet de Corriere dello Sport te melden. Volgens de Italiaanse krant is de kampioen van Spanje bereid om zeventig miljoen euro neer te tellen voor de 21-jarige centrumspits. Zodra Fiorentina-eigenaar Rocco Commisso groen licht geeft voor de transfer, kan de Servisch international de overstap naar Atlético maken.

Alleen de goedkeuring van Commisso - die deze week terugkeert in Italië - scheidt Vlahovic nog van een overstap naar Madrid, daar verder alle partijen een akkoord hebben bereikt. Het lijkt het einde van een transferspel rond Vlahovic, die een uitstekend seizoen in het shirt van Fiorentina achter de rug heeft. Fiorentina nam Vlahovic in de zomer van 2018 voor bijna twee miljoen euro over van Partizan Belgrado en na de eerste twee seizoenen nog in het hoogste jeugdelftal te hebben doorgebracht, brak hij door in het eerste elftal.

Waar hij in zijn eerste jaar bij de hoofdmacht nog heen en weer pendelde tussen de bank en de basiself, was hij afgelopen seizoen een van de grote revelaties in de Serie A. Vlahovic was in 37 competitiewedstrijden goed voor 21 doelpunten en dat zorgde voor de nodige belangstelling. Bij Internazionale gold Vlahovic als de mogelijke opvolger van Lautaro Martínez. The Times berichtte recentelijk over een akkoord van zeventig miljoen euro tussen Inter en Tottenham Hotspur over Martínez, maar de kampioen van Italië zou hem toch niet willen laten gaan na het vertrek van Romelu Lukaku naar Chelsea.

Vlahovic zou eveneens bij Tottenham in beeld zou geweest als de mogelijke opvolger van Harry Kane, terwijl zijn zaakwaarnemer ook met Arsenal sprak. Fiorentina was ondertussen bezig om de zevenvoudig Servisch international langer aan zich te binden. Zijn tot medio 2023 lopende contract moest met drie jaar opgewaardeerd worden en een afkoopclausule van minimaal zeventig miljoen euro gaan bevatten. Als de berichten van de Corriere dello Sport daadwerkelijk kloppen, gaat Fiorentina bij groen licht van de Amerikaanse eigenaar Commisso alsnog dat bedrag binnenhalen.

Na João Félix (voor 127 miljoen euro overgenomen van Benfica) en Thomas Lemar (voor 72 miljoen euro overgenomen van AS Monaco) zou Vlahovic met een transfersom van 70 miljoen euro de op twee na duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Atlético worden. Bij Fiorentina zou hij met afstand de duurst verkochte speler ooit worden. La Viola heeft volgens de Corriere dello Sport al twee mogelijke opvolgers op het oog: Gianluca Scamacca van Sassuolo en Andrea Belotti bij Torino. Vlahovic begon overigens uitstekend aan het nieuwe seizoen, want in de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Cosenza trof hij afgelopen vrijdag twee keer het doel.