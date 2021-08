PSV zorgt voor Europese primeur en laat zich uitbetalen in bitcoin

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 11:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:39

PSV heeft een unieke samenwerking gesloten in de wereld van cryptocurrency, zo maken de Eindhovenaren bekend in een persbericht. PSV verbindt zich voor twee seizoenen aan het bedrijf Anycoin Direct en wordt daarmee naar eigen zeggen de eerste club in de Europese Unie die zijn sponsorgeld laat uitbetalen in bitcoin.

Gezien de opkomst van de cryptomarkt was PSV op zoek naar een sponsor in die niche. De Eindhovenaren werden benaderd door meerdere buitenlandse partijen, maar kiezen met Anycoin Direct uit Veghel bewust voor een bedrijf uit de regio. Het bedrijf maakt het naar eigen zeggen mogelijk om 'gemakkelijk en betrouwbaar' te handelen in cryptocurrency.

Frans Janssen, commercieel directeur van PSV, is enthousiast over de samenwerking. "De mogelijkheden en de toekomst die de wereld van cryptocurrency biedt, zijn veelbelovend", aldus Janssen. "Als club in het hart van de Brainport-regio zijn we dan ook altijd bezig met innoveren, cryptocurrency past goed in dit plaatje. Om dit partnership aan te gaan met een betrouwbare partij die voor een persoonlijke benadering kiest, is erg belangrijk voor ons als club."

Lennert Vlemmings, coo bij Anycoin Direct, prijst zich gelukkig met de sponsordeal. "Ik ben opgegroeid in de regio en altijd PSV’er geweest. Als technologiebedrijf uit de Brainport regio zijn we enthousiast over de samenwerking met PSV. We willen de bekendheid van crypto in Nederland verhogen en mensen op een veilige en laagdrempelige manier er kennis mee laten maken. De betaling in bitcoin markeert de volgende stap voor de adoptie van cryptocurrency in de EU."