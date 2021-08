SK Brann-spelers op knullige wijze betrapt op seksfeest in eigen stadion

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 11:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:13

Het Noorweegse voetbal is in de ban van een schandaal rond twaalf spelers van SK Brann, een club die momenteel onderaan staat in de hoogste afdeling. De voetballers hielden vorige week een seksfeestje in het Brann Stadion en dachten bewijsmateriaal daarvan te voorkomen door geen telefoons mee te nemen. Ze hadden echter buiten de beveiligingscamera's in het stadion gerekend.

Twaalf spelers uit de selectie van SK Brann besloten vorige week na een etentje hun avond te vervolgen in een nachtclub. Daar nodigden ze minstens vier vrouwen uit om mee te komen naar het stadion van de club. Volgens het Noorse Bergens Tidende vonden daar 'stoeiactiviteiten op het veld en in de kleedkamer' plaats, voor het oog van de beveiligingscamera's.

De club is niet blij met de nachtelijke escapades van zijn spelers. "De politie is vrijdag een onderzoek gestart om te checken of er zich strafbare feiten hebben afgespeeld", aldus SK Brann in een statement. "De club werkt mee om alles tot op de bodem onderzoeken." Ook Vilbeke Johannesen, de algemeen directeur van Brann, heeft gereageerd. "We beseffen dat er geruchten zijn over het gebruik van illegale drugs, we gaan de spelers dus ook nog zelf testen."

Afgelopen zondag uitten ook de supporters van Brann hun ongenoegen over het incident. Er werd een spandoek aangetroffen aan de buitenzijde van het stadion met daarop de tekst 'scum', Engels voor 'uitschot'. Wel wist Brann voor het eerst in acht competitiewedstrijden weer te winnen. Het werd 3-2 tegen middenmoter Sandefjord. Brann staat met tien punten uit vijftien wedstrijden nog wel onderaan.