Ruud Gullit: ‘Wat dat betreft toont Ajax zich nogal hardleers’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 10:28 • Jeroen van Poppel

Ajax begon zondag met grote overtuiging aan de Eredivisie tegen NEC (5-0 zege), toch is Ruud Gullit niet volledig overtuigd van de Amsterdammers. De oud-voetballer blikt in zijn column voor De Telegraaf terug op de Johan Cruijff Schaal, waarin Ajax zich met name in de tegenaanval kwetsbaar toonde tegen PSV (0-4 verlies). "Ajax had duidelijk geen rekening gehouden met de frisse wind in Eindhoven", stelt Gullit.

"In Amsterdam leefde het idee om vrolijk door te gaan op de ingeslagen weg", vervolgt Gullit. "De wake-upcall kwam daarom op het juiste moment. Tegen PSV kan je niet zomaar met z’n allen naar voren rennen. Internationaal teken je je doodvonnis, want in de omschakeling word je zo met een of twee counters geslacht", verwijst de oud-international naar de twee vroege doelpunten van PSV-aanvaller Noni Madueke in de Johan Cruijff ArenA.

"Wat dat betreft toont Ajax zich nogal hardleers", luidt het harde oordeel van Gullit. "Afgelopen seizoenen is het op die manier misgegaan in de Champions League en de Europa League. Toch zag ik Daley Blind vorige week in de tweede minuut tegen PSV alweer op linksbuiten staan. Dan vraag je misschien niet om problemen tegen NEC, maar tegen een ploeg van niveau krijg je ze om je oren."

Gullit heeft dan ook een advies voor Ajax-trainer Erik ten Hag. "Zorg eerst dat je de wedstrijd onder controle hebt. Laat je niet verlokken om in al je enthousiasme je taken niet uit te voeren. PSV doet dat tot dusver heel goed. Die ploeg speelt taakbewust en vanuit de controle slaan ze toe zoals tegen Galatasaray en FC Midtjylland. Ook leuk om te zien, vind ik het spel van FC Utrecht. Die ploeg speelt met flair en veel zelfvertrouwen. Het geeft het idee van: hé, hier kan iets leuks ontstaan."