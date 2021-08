Sibon laat baan bij Ajax toch lopen: ‘Uiteindelijk schoot het niet echt op’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 10:23

Gerald Sibon gaat tóch bij Almere City aan de slag als assistent van hoofdtrainer Gertjan Verbeek. De oud-spits legde een aanbieding van de Keuken Kampioen Divisie-club aanvankelijk naast zich neer, omdat hij een aanbieding van Ajax had gekregen. Sibon vertelt nu in gesprek met de Leeuwarder Courant dat het bij Ajax ‘niet echt opschoot’ en dat hij graag weer aan de slag wilde, waardoor hij zich nu toch bij de technische staf van Almere City voegt.

Almere City moest door het plotselinge vertrek van Jeroen Rijsdijk twee weken geleden op zoek naar een nieuwe assistent. Verbeek werkte bij Adelaide United al samen met Sibon, die eerder ook al assistent-trainer werkzaam was bij sc Heerenveen. Het was aanvankelijk echter de bedoeling dat Sibon bij Ajax aan de slag zou gaan. “Sommige clubs uit onder meer China, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten willen jeugdvoetballers opleiden volgens de filosofie van Ajax. Het was de bedoeling dat ik iets voor Ajax in het buitenland ging doen.”

“Dat leek me een heel mooie job. Niet op de voorgrond, maar dat hoeft van mij ook niet”, vervolgt de oud-spits van onder meer FC Twente, Ajax, sc Heerenveen en PSV. “Er zaten bij Ajax een paar heel interessante dingen in de pijplijn. Maar uiteindelijk schoot het niet echt op. Tegelijk wilde ik heel graag weer aan het werk.”

Het deed Sibon besluiten om toch in te gaan op de aanbieding van Almere City, waar hij naast Tim Bakens en Serge van den Ban de derde assistent wordt. “Ik vind het mooi om weer op het veld te staan. Ik wil de jongens en hun kwaliteiten zo snel mogelijk leren kennen. We moeten aan de bak, want Almere City heeft al een paar punten laten liggen”, besluit Sibon. Almere City is met een 2-1 nederlaag tegen Jong AZ en een 1-1 gelijkspel tegen Jong FC Utrecht teleurstellend aan de competitie begonnen.