Kenneth Perez bedreigd vanuit België na uitspraak op ESPN: ‘Best heftig’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 10:02 • Laatste update: 10:05

Kenneth Perez zei afgelopen week in het programma De Ultieme Voorbeschouwing van ESPN dat hij Joshua Zirkzee het liefst de overstap naar Feyenoord had zien maken. De twintigjarige spits wordt dit seizoen door Bayern München verhuurd aan Anderlecht, wat de analist ‘een club in puinhoop’ noemde. Het kwam hem via social media op bedreigingen vanuit België te staan, zo vertelt Perez in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Na mijn uitspraken kreeg ik op social media plotseling bedreigingen uit jullie land. Best heftig en bijzonder”, vertelt Perez tegenover de Belgische krant. Zirkzee is met twee doelpunten in drie wedstrijden goed begonnen bij Anderlecht, maar toch blijft de analist bij zijn mening dat hij hem liever bij Feyenoord had zien spelen. “Kijk, om eerlijk te zijn, kennen wij Joshua Zirkzee in Nederland niet zo héél goed. Hij ruilde Feyenoord als vijftienjarige voor Bayern. We zagen hem in München af en toe invallen en scoren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dan heb je ongetwijfeld kwaliteiten, maar een echt waardeoordeel kan je op basis van die invalbeurten niet geven. Hij heeft nu nood aan veel speelminuten en volgens mij kan hij zich het best ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Bij Feyenoord dus”, gaat Perez verder. Vooral de uitspraak dat Anderlecht ‘een club in puinhoop’ is, zette kwaad bloed in België. Men is van mening dat Feyenoord er niet heel veel beter voor staat. “Ik baseerde me voor dat oordeel vooral op de ontwikkelingen van de laatste jaren bij Anderlecht. Zo’n grote club met zo’n historie die twee jaar geleden achtste eindigde en vorig seizoen pas vierde.”

Perez: ‘Zo zonde voor die jongen dat hij naar een club in puinhoop gaat’

Lees hier de uitspraken van Kenneth Perez over Anderlecht en Joshua Zirkzee. Lees artikel

“Hoeveel coaches en sportief directeurs hadden ze de laatste tijd? In België wordt er ook vaak emotioneel gereageerd. Als het even niet goed gaat, moet alles veranderen. Zirkzee scoorde nu wel twee keer, maar dat is maar maar één wedstrijd. Wat als het straks even minder loopt?”, benadrukt de analist. Perez beaamt dat er niet zoveel verschil zit tussen Nederland en België, maar had Zirkzee graag zien thuiskomen in een vertrouwde omgeving. "Dat vertrouwde gevoel had Zirkzee kunnen helpen.”

Perez benadrukt dat Feyenoord nu op de goede weg is onder Arne Slot. “Ik weet alleen dat Zirkzee bij Feyenoord altijd eerste keuze zou geweest zijn. Ik hoop vooral dat hij straks helemaal doorbreekt als aanvaller. Anderlecht noch Feyenoord kan het salaris betalen dat hij bij Bayern heeft. Veel jonge jongens hebben een uitleenbeurt nodig om het te maken. Laten we hopen dat Zirkzee de juiste omweg heeft genomen.”