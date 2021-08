Romano nuanceert transfernieuws over Ronaldo: ‘Hij is de man die alles beslist’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 09:33 • Chris Meijer

Zoals het er nu naar uitziet, gaat Cristiano Ronaldo volgens de lezing van Fabrizio Romano geen transfer maken. In het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito de Jugones werd gemeld dat trainer Carlo Ancelotti de 36-jarige Portugese aanvaller graag terug naar Real Madrid wil halen. Romano stelt echter dat er op dit moment geen enkele concrete gegadigde bestaat om Ronaldo los te weken bij Juventus.

Er werd eerder deze zomer gespeculeerd over een vertrek van Ronaldo bij Juventus. De clubleiding van Juventus heeft in officiële bewoordingen altijd laten weten dat het de bedoeling was dat Ronaldo dit seizoen zou blijven en deel zou blijven uitmaken van het team. Romano meldt dat er vooralsnog geen bod of voorstel is binnengekomen voor Ronaldo, waardoor men bij Juventus nog altijd rekent op zijn aanblijven. Dat is over een jaar overigens anders, want het huidige contract van de Portugees loopt in de zomer van 2022 af.

Voorlopig lopen er geen gesprekken over het verlengen van die verbintenis en Sky Italia meldde eerder al dat Juventus niet van plan was om die te starten, simpelweg omdat Ronaldo zwaar op de begroting drukt. De naam van Paris Saint-Germain werd eerder genoemd als mogelijke bestemming voor een transfervrije overstap, maar veel zal afhangen van de toekomst van Kylian Mbappé. Op dit moment rekent men er in Parijs nog op dat Mbappé zijn tot medio 2022 lopende contract zal verlengen. Zo niet, zal PSG hem deze zomer in ieder geval nog niet laten vertrekken en daardoor is de eventuele komst van Ronaldo nu niet aan de orde.

Real Madrid gaan deze zomer nog een poging ondernemen om Mbappé binnen te halen en heeft op dit moment nog geen contact gezocht over Ronaldo. “Florentino Pérez is de man die alles beslist bij Real Madrid. Iedere potentiële transfer of wens komt bij de president vandaan”, zo reageert Romano op het nieuws dat Ancelotti Ronaldo graag zou willen terughalen naar Madrid. Tot slot is ook Manchester City momenteel niet in de race voor Ronaldo: de regerend kampioen van Engeland werkt nog altijd nadrukkelijk aan de gecompliceerde komst van Tottenham Hotspur-spits Harry Kane.