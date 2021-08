Van Gaal bood geld om niet bij Veronica Inside te hoeven zitten

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 07:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:13

Voor de derde keer wordt Louis van Gaal, dinsdagmiddag in Zeist, gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij ziet perspectief om nog één keer te schitteren op een eindronde, het WK van 2022 in Qatar. Johan Derksen gaat naar eigen zeggen ‘uiteraard’ kijken naar de persconferentie. “Misschien is het genieten, misschien is het ergeren, maar er gebeurt altijd wat”, vertelde de analyticus maandagavond bij Veronica Inside.

Presentator Wilfred Genee merkte gekscherend op dat hij wel ‘een bedankje’ verwacht van Van Gaal, verwijzend naar het vliegtuigje ‘Kies Louis’ dat begin juli boven Hilversum vloog. “We hebben in de uitzending aangegeven dat hij de enige keuze was en jij hebt het zelfs voor hem opgenomen”, wees hij naar Derksen. “Ik neem aan dat hij morgen zegt: ‘Johan, bedankt’.”

Derksen herinnerde zich dat het programma ervoor had gezorgd dat Van Gaal 15.000 euro kreeg voor Spieren voor Spieren, de stichting waar de bondscoach ere-voorzitter van is. Dat zat volgens Genee iets anders in elkaar. “Er was een man en die bood aan Van Gaal 16.000 euro als hij bij ons aan tafel zou gaan zitten. Louis bood vervolgens 17.000 euro om hier niet te hoeven zitten. Die man bood vervolgens 18.000 euro en Van Gaal op zijn beurt 19.000 euro om maar hier te hoeven zitten."

"Dat ging vervolgens tot 30.000 euro door. Toen zei spreekstalmeester Wilfried de Jong: ‘Dit wordt wel heel pijnlijk’. Hij vroeg aan die man of hij voor dat geld liever niet bij zijn bedrijf kon langskomen, waarop die weer zei: ‘Ik heb liever dat hij bij het programma gaat zitten’. Maar Van Gaal ging dus overbieden, op zichzelf, om maar hier niet te hoeven zitten. Dus ik denk niet dat hij hier heel graag komt.” Derksen: “Maar wij zitten hier ook niet op Van Gaal te wachten.”