Nordin Amrabat zei ‘nee’ tegen ‘Premier League-salarissen’ én oude liefde

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 06:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:13

Nordin Amrabat ondertekende maandag een contract bij AEK Athene, zo maakte de Griekse topclub bekend via de officiële kanalen. De 34-jarige aanvaller, die transfervrij vertrok bij Al-Nassr uit Saudi-Arabië, is voor twee seizoenen vastgelegd bij de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Griekse Super League. Amrabat erkent dinsdag in De Telegraaf dat hij veel andere opties had.

“In Saudi-Arabië en Qatar kon ik Premier League-salarissen gaan verdienen”, zo verzekert Amrabat in het dagblad. “En Rayo Vallecano bood me de mogelijkheid om in LaLiga te gaan spelen. Spanje trekt me enorm, maar op mijn leeftijd zie ik het niet zitten om tegen degradatie te voetballen.”

De meeste moeite kostte het Amrabat nog om ’nee’ te zeggen tegen zijn oude liefde Málaga, dat de ambitie heeft om te promoveren. “De club wilde met mij een driejarig project starten om samen terug naar La Liga te gaan. Daar heb ik heel lang over getwijfeld, maar uiteindelijk heb ik een pijnlijke beslissing genomen en besloten in een competitie op het hoogste niveau om het kampioenschap te spelen.”

De keuze viel op AEK, dat vorig seizoen als derde eindigde en in 2018 voor het laatst kampioen werd. “Daarom ging de club op zoek naar ervaren leiders en kwam de directie bij mij uit. ” Trainer Vladan Milojevic stond in het verleden voor de selectie van Al-Ahli en kent Amrabat daarom goed. “Hij zei dat hij zich over mijn fysieke gesteldheid geen zorgen maakt, omdat hij me elke week twee keer tien kilometer per wedstrijd zag rennen in veertig graden. En ik moet ook zeggen: ik ben topfit.”

AEK wordt de tiende profclub waarvoor Amrabat uitkomt. De aanvaller speelde in Nederland voor FC Omniworld, VVV-Venlo en PSV, om vanaf januari 2011 in Turkije te gaan spelen. Via Kayserispor kwam hij in bij Galatasaray terecht, om daarna ook nog voor Málaga, Watford en Léganes uit te komen. Amrabat speelde de laatste drie seizoenen in Saudi-Arabië voor Al-Nassr.

Amrabat was deze zomer tijdens het EK meerdere keren op de Nederlandse tv te zien als analist. Bij ESPN vertelde Amrabat eigenlijk te hopen op een Spaanse club. "Het liefst ga ik naar Spanje, of er moet nog een gekke aanbieding komen uit het Midden-Oosten", zei de vleugelaanvaller anderhalve maand geleden. "Ik sta op een punt waarop ik kijk wat er op mijn pad zal komen. Als er financieel een groot verschil is met een Europese club, dan is het Midden-Oosten een optie. Maar ik hou van Spanje. Ik heb er gespeeld, ik heb daar een goede naam en de meeste interesse komt ook uit Spanje."