‘Van de twaalf mensen was Advocaat de enige die hem niet goed genoeg vond'

Maandag, 16 augustus 2021 om 23:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:43

De spitspositie blijft een punt van discussie bij Feyenoord. De Rotterdammers presteren dit seizoen weliswaar naar behoren tot dusver, een echte afmaker hebben ze nog niet. Trainer Arne Slot geeft tot op heden de voorkeur aan Bryan Linssen, maar als het aan Valentijn Driessen ligt komt daar snel verandering in, zo gaf hij maandagavond aan bij Voetbalpraat. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat er nog een nieuwe spits komt.

Hoofdrolspeler in de hele spitsendiscussie van Feyenoord lijkt zo langzamerhand Róbert Bozeník te worden. De aanvaller werd voor veel geld gehaald, maar heeft het bij Feyenoord nog niet bewezen. "Iedereen zei dat het onder Slot ging gebeuren, maar die zit in hetzelfde schuitje", ziet ook Gouka. "Daar zit niet veel verschil in. Advocaat was de enige die hem niet wilde. Er waren twaalf mensen die een oordeel velden en er was er één die zei: 'Hij is niet goed genoeg'. Dat was advocaat." Advocaat liet zich afgelopen seizoen meerdere keren negatief uit over Bozeník, wat tot onbegrip leidde bij veel analisten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ze willen nog wel dat er iets gebeurt", gaat Gouka verder. "Als ze van Elfsborg (eerstvolgende tegenstander in de Conference League, red.) winnen, komt er nog iets geld binnen. Het is niet zo dat het heel veel geld is, maar wel genoeg om nog iets te doen. En je weet zeker dat het geld er is. Het kan ook nog zoals ze het nu hebben gedaan met die jongens uit Noorwegen. Die markt zou nog kunnen, want die spelers zijn iets goedkoper. Er moet sowieso iemand bij, want Alireza Jahanbakhsh was zondag geblesseerd en toen had hij geen buitenspeler. Hij had eventueel Linssen daar nog neer kunnen zetten..."

Presentator Vincent Schildkamp vindt Linssen geen slechte optie om het seizoen mee af te maken. "Ik zit te denken. Als je nu weer anderhalf tot twee miljoen euro te besteden hebt en je zou dat aan een huursom voor een spits uitgeven... Je weet dat als je Linssen daar laat staan 34 wedstrijden, hij tussen de 12 en de 15 doelpunten gaat maken. Dan heb je een schaduwspits die er ook vijftien maakt. Waarom zou je het risico nemen om dat kleine beetje geld wat je hebt te investeren in een spits waarvan je niet weet wat het oplevert?" Valentijn Driessen is het daar duidelijk niet mee eens. "Dat is toch geen spits voor Feyenoord joh, kom op. Hoeveel doelpunten heeft hij nou het afgelopen jaar gemaakt toen er niemand op de tribune zat?"

Kenneth Perez denkt aan een huurconstructie voor Bozeník. "Is het ideale scenario niet dat je Bozeník moet proberen te verhuren om met dat geld een andere spits te huren? Hoe je het wendt of keert: je hebt vier miljoen euro voor hem betaald. Toen hadden ze ook geen geld, maar ik vind vier miljoen euro heel veel. Of ze moeten met Naoufal Bannis aan de slag gaan. Het is nu niet de allerbeste spits, maar dan moeten ze hopen dat hij een volwaardige Eredivisiespeler wordt binnen een half jaar of een jaar. Door trainingen en invalbeurten van twintig minuten kun je dan in de winterstop bekijken of hij wellicht meer minuten kan maken."