Di Marzio: Wout Weghorst mag dromen van stap naar Italiaanse top

Maandag, 16 augustus 2021 om 23:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

Wout Weghorst mag zich verheugen op belangstelling van Internazionale, zo verzekert Gianluca Di Marzio van Sky Italia. De 29-jarige spits van VfL Wolfsburg is in beeld als opvolger van Romelu Lukaku, die voor 115 miljoen euro aan Chelsea is verkocht. Daarvoor haalde Inter al Edin Dzeko van AS Roma binnen als noodverband.

Weghorst staat samen met Duván Zapata van Atalanta en Joaquín Correa van Lazio op de verlanglijst van Internazionale voor de spitspositie, zo weet Di Marzio. Weghorst, die opgenomen is in de Oranje-voorselectie van Louis van Gaal, is volgens de Italiaanse transfermarktexpert voor vijftien tot achttien miljoen euro beschikbaar. Voor dat bedrag zou Inter het nog twee jaar lopende contract van de spits bij Wolfsburg kunnen afkopen.

Zaterdag begon Weghorst met Wolfsburg aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. Trainer Mark van Bommel zag zijn landgenoot tegen VfL Bochum (1-0) al in de vierde minuut een penalty missen. Die fout maakte Weghorst iets meer dan twintig minuten later goed door alsnog te scoren. Het bleek het enige doelpunt in de wedstrijd. Weghorst rijgt al sinds 2018 de doelpunten aaneen voor Wolfsburg. In totaal staat hij op 65 goals en 21 assists in 122 officiële duels voor de Duitse club.