Galatasaray-speler Marcão slaat in op ploeggenoot en krijgt rood

Maandag, 16 augustus 2021 om 22:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:53

Galatasaray is maandag aan de Süper Lig begonnen met een verdiende overwinning op bezoek bij promovendus Giresunspor (0-2). Onderwerp van gesprek na de wedstrijd zal zijn het zeer opmerkelijke incident tussen Galatasaray-verdediger Marcão en zijn ploeggenoot Kerem Aktürkoglu. Marcão vloog zijn medespeler in de 63e minuut aan en kreeg daarvoor rood van scheidsrechter Erkan Özdamar.

In de tweede helft van de wedstrijd leek er geen vuiltje aan de lucht bij Galatasaray, dat een 0-2 voorsprong had genomen en tegen tien spelers van Giresunspor speelde. Toch sloeg plots de vlam in de pan en stormde Marcão woedend af op Aktürkoglu. De Braziliaanse verdediger deelde een soort duw uit met zijn hoofd tegen dat van de Turk aan en begon daarna ook nog in te slaan op zijn ploeggenoot. Nadat andere spelers van Galatasaray tussenbeide waren gekomen, werd de arbiter naar de zijkant geroepen door de VAR. Vervolgens kreeg Marcão rood en werd Aktürkoglu gewisseld door Gala-trainer Fatih Terim.

Galatasaray was moeizaam begonnen aan zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Balverlies van Taylan Antalyali leverde al vroeg een grote kans op voor Giresunspor, maar buitenspel redde de bezoekers. Daarna moest Galatasaray-doelman Fernando Muslera ook nog redding brengen op de doorgebroken Ibrahima Baldé. Daarna kwam de uitploeg beter in de wedstrijd en na een half uur volgde ook het openingsdoelpunt aan die zijde.

De doorgebroken Sofiane Feghouli werd nog afgestopt, maar in de rebound kon Mbaye Diagne simpel binnen tikken: 0-1. Diezelfde Diagne miste vijf minuten voor rust een strafschop, die niet sterk ingeschoten was en door Okan Kocuk uit de hoek getikt werd. In blessuretijd van de eerste helft kreeg Galatasaray opnieuw een penalty, ditmaal genomen door Alexandru Cicaldau én afgemaakt: 0-2. Voor de aanleiding van de tweede strafschop kreeg Giresunspor-verdediger Husamettin Tut rood.

Overigens maakte Patrick van Aanholt zijn competitiedebuut voor Galatasaray in de basis. De linkervleugelverdediger miste in de tweede helft twee goede kansen. Eerst wist hij in de korte hoek doelman Kocuk niet te verrassen, daarna volleerde hij uit een voorzet vanaf rechts over. Ryan Babel kwam in de 65e minuut ook nog binnen de lijnen bij de bezoekers.