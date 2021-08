Wereldgoal Nikolas Agrafiotis dompelt Jong Ajax in slotminuut in rouw

Maandag, 16 augustus 2021 om 21:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:16

Jong Ajax heeft maandagavond in de slotfase een zege uit handen geven tijdens de tweede speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Heitinga leek lange tijd met een overwinning van het veld te stappen, totdat Nikolas Agrafiotis in de slotfase van het duel tweemaal trefzeker was: 1-2. Jong PSV, dat vorige week gelijkspeelde tegen Dordrecht, moest in eigen huis een late nederlaag slikken tegen FC Den Bosch: 0-1. De ploeg van Ruud van Nistelrooy deed dat met tien man nadat Nigel Thomas een kwartier voor tijd moest inrukken met een rode kaart.

Jong Ajax - FC Dordrecht 1-2

Bij Jong Ajax stonden een aantal spelers aan de aftrap die zondag ook nog in actie kwamen in de besloten oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo. Heitinga zag vanaf de kant hoe het duel in de beginfase alle kanten op ging met kansen voor beide ploegen. Max de Waal kwam oog in oog met doelman Liam Bossin, maar laatstgenoemde bleef lang op de been en voorkwam daarmee een vroege tegentreffer in de eerste minuut. Aan de andere kant zorgde Agrafiotis voor het eerste gevaar namens Dordrecht. De spits dook gevaarlijk op bij de eerste paal, maar zag hoe Jay Gorter wonderbaarlijk redde.

FC Dordrecht wint op bezoek bij Jong Ajax dankzij deze heerlijke goal van Nikolas Agrafiotis!??#jajdor pic.twitter.com/kElCDZ7wtd — ESPN NL (@ESPNnl) August 16, 2021

Na ruim een half uur spelen was het wel raak voor Ajax. Christian Rasmussen bereikte met een fraaie boogbal de vrijstaande Giovanni. De Braziliaan controleerde met rechts en gaf de bal met links strak voor. Voor De Waal was het vervolgens een koud kunstje om alsnog op het scorebord terecht te komen. Ajax leek lange tijd met de zege aan de haal te gaan, totdat Agrafiotis in de slotfase tweemaal doel trof. Vijf minuten voor tijd zorgde hij voor de gelijkmaker, waarna in de laatste minuut de overwinning volgde. Met name de tweede, een schot van afstand in het dak van het doel, was van grote schoonheid.

Jong PSV - FC Den Bosch 0-1

Jong PSV trad tegen FC Den Bosch aan met een piepjong elftal. Emmanuel van de Blaak en Livano Comenencia kregen hun debuut gegund van Van Nistelrooy. In het eerste bedrijf vielen er over en weer kansen te noteren, waarbij de gevaarlijkste voor Hornkamp was. De spits kopte van dichtbij over na een klein kwartier spelen. Ook een geplaatst schot van Hornkamp halverwege de eerste helft leverde geen treffer op. Ondanks een indirecte rode kaart voor Thomas van PSV leken de Eindhovenaren het punt over de streep te trekken, totdat Hornkamp het vonnis alsnog voltrok voor de bezoekers. Na een scherpe voorzet van Nick Leijten rondde Hornkamp fraai af met een karatetrap: 0-1.

Jizz Hornkamp is wederom belangrijk voor FC Den Bosch. Dankzij zijn goal verslaat de ploeg van trainer Jack de Gier Jong PSV met 0-1!#jpsdbo pic.twitter.com/mNb1QAbx1U — ESPN NL (@ESPNnl) August 16, 2021