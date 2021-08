Van Hooijdonk en Schouten kennen dramatische avond tegen Serie B-club

Maandag, 16 augustus 2021 om 21:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:28

Sydney van Hooijdonk heeft een zure nasmaak overgehouden aan zijn officiële debuut als speler van Bologna. De van NAC Breda overgekomen spits blameerde zich met Bologna in de strijd om de Coppa Italia. De club uit de Serie A ging met 4-5 ten onder tegen Ternana, dat deze zomer naar de Serie B promoveerde. Van Hooijdonk kwam in de slotfase binnen de lijnen, maar kon uitschakeling niet voorkomen. Jerdy Schouten verscheen wel aan de aftrap.

Van Hooijdonk begon op de reservebank en zag de spitspositie worden ingevuld door Marko Arnautovic. De thuisploeg keek echter al vroeg in het duel tegen een 0-2 achterstand aan door treffers van Davide Agazzi en Alfredo Donnarumma. Na tien minuten spelen had diezelfde Donnarumma al verzuimd om de score te verdubbelen met een gemiste strafschop. Nicolás Domínguez dacht op slag van rust de spanning even terug te brengen in het duel, maar Diego Peralta tilde de marge na veertig minuten spelen weer naar twee.

Ook in de tweede helft bleef Ternana doorgaan met scoren. César Falletti en wederom Peralta zorgden ervoor dat het bekersprookje van Bologna vroegtijdig ten einde kwam. Bologna wist vervolgens nog wel tot drie keer toe het net te vinden, maar verder dan 4-5 kwam de ploeg van Sinisa Mihajlovic niet. De Servische oefenmeester gunde Van Hooijdonk nog wel zijn officiële debuut met een invalbeurt vijf minuten voor tijd. De spits kwam binnen de lijnen voor Arnautovic, maar slaagde er niet in om het tij te kerten.

In tegenstelling tot Van Hooijdonk begon Jerdy Schouten wel vanaf het eerste fluitsignaal. De middenvelder maakte echter een slechte beurt en ging bij de eerste tegentreffer hopeloos in de fout met slordig balverlies. Komende zondag zal het een stuk beter moeten voor Bologna, als de start van het nieuwe seizoen in de Serie A op de agenda staat. De nummer twaalf van het afgelopen seizoen speelt zondagavond thuis tegen Salernitana.