Derksen haalt politienoodknop uit de zak tijdens uitzending Veronica Inside

Maandag, 16 augustus 2021 om 21:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:38

Johan Derksen heeft van de politie een alarmknop gekregen om in geval van nood zo snel mogelijk hulp in te schakelen. De analist van Veronica Inside toonde de knop maandagavond plots tijdens de uitzending toen Chris Woerts onthulde dat Feyenoord-voorzitter Toon van Bodegom sinds kort ook over zo'n knop beschikt in zijn auto. Eind juli werd bekend dat Derksen momenteel beveiligd wordt. Volgens de analist is sprake van een 'bedreiginkje', waardoor Talpa-eigenaar John de Mol beveiliging voor hem heeft ingehuurd. De officier van justitie nam contact op met Derksen om hem op de hoogte te stellen van de bedreiging.

Derksen liet zich na de bedreiging meteen kritisch uit over het Openbaar Ministerie, dat volgens hem wel de mankracht heeft om de verdachten van de dodelijke schoppartij op Mallorca te 'beschermen'. "Ik heb te maken met een bedreigingszaakje, ten opzichte van mij", zei Derksen op 30 juli tijdens een uitzending van De Oranjezomer. "Ik ben door de officier van justitie gebeld dat er een bedreiginkje in de lucht hangt. Vervolgens krijg je dan te horen: 'Dat is werk-gelieerd. Wij hebben de mankracht niet en wij hebben het budget niet om jou te beveiligen.' Dus John de Mol heeft nu een paar uitstekende beveiligers voor mij."

Maandagavond maakte Derksen op een bijzondere manier duidelijk hoe de bewaking van de politie werkt, daar hij lachend een alarmknop uit zijn jaszak haalde. "Bedoel je zo'n knop?", vroeg hij Woerts nadat laatstgenoemde bekendmaakte dat voorzitter van Bodegom van Feyenoord bewaakt wordt. "De directie van Feyenoord wordt bedreigd", gaf Woerts te kennen in het voetbalpraatprogramma. "Ook de voorzitter Toon van Bodegom heeft inmiddels een politienoodknop in zijn auto, waar hij op kan drukken in geval van nood."

"Bedoel je zo'n knop, Chris? Nou, die heeft iedereen tegenwoordig hoor", reageerde Derksen terwijl hij de knop uit zijn zak haalde. "Er is wel degelijk iets aan de hand. Als ik hoor dat in het noorden van Nederland alleen al 289 mensen bedreigd worden. Of die allemaal zo'n knop hebben weet ik niet. Maar als je op die knop drukt, rent de politie als het goed is binnen de kortst mogelijke tijd hier binnen. Die Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, red.) heeft ook al zo'n knop in zijn zak. Als mensen bedreigd worden... politieagenten om je te beschermen zijn er niet. Dit is dan een soort alternatief."

Ook ging Derksen in op de aangifte van Steven Berghuis. "De politie heeft geen tijd om mensen te beschermen, maar die hebben al helemaal geen tijd om wizkids erop te zetten om eruit te zoeken wie die anonieme mensen op een zolderkamertje zijn", aldus Derksen. "Hier moeten we mee leven. Na iedere uitzending worden wij ook afgemaakt. Ik kijk gewoon niet, dan heb je er ook geen last van. Dit lost niets op. Eigenlijk zegt hij: de regering moet ingrijpen. Nou, de regering heeft meer te doen dan een paar van dat soort idioten op te sporen die een mail naar Berghuis sturen."

Derksen reageerde daarmee op eerder gedane uitspraken van Berghuis, die aangaf dat de verantwoordelijkheid bij de regering ligt. "Ik denk wel dat je op een gegeven moment een grens moet trekken", aldus Berghuis over zijn aangifte. De laagdrempeligheid van het uiten van bedreigingen via sociale media baart hem zorgen. "Hopelijk kan misschien Nederland of de regering daar iets aan doen, dat dat wat minder wordt. Uiteindelijk blijft het werk en respect naar de persoon. Sommige dingen gingen te ver wat mij betreft."